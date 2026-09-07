Попадание ракеты комплекса 2С6 по воздушной цели противника: боевая работа бойцов 1020-го ЗРАП

Бойцы 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка продемонстрировали боевые действия по воздушным целям во время атаки противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса 2С6 осуществили пуск ракеты 9М311 по вражеской цели и поразили ее.

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В результате точного попадания цель была уничтожена.

На обнародованныхкадрах виден момент поражения и падения вражеского летательного аппарата.

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