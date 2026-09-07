Дронарі 23-ї бригади "Хортиця" перехоплювачами STING збили реактивний "Шахед". ВIДЕО

Оператори дронів 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України перехопили російський реактивний "Шахед" під час однієї з атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких Шершнів".

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Збиття реактивного "Шахеда" бійці зафільмували під час бойової роботи на Запорізькому напрямку.

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