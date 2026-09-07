УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15105 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
2 390 4

Пілоти МіГ-29 авіаударом знищили ворожу позицію, де переховувалися окупанти. ВIДЕО

Українська авіація на винищувачах МіГ-29 завдала авіаудару по позиції російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ворожій засідці також перебували окупанти.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Прицільним ударом пілоти винищувачів зруйнували будівлю та ліквідували особовий склад рашистів, який перебував усередині.

Відеозапис бойового вильоту екіпажів Повітряних сил оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Дивіться також: Пілоти Су-27 авіабомбами GBU-62 знищили позицію окупантів разом із живою силою. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині українська авіація знищила позиції російських дронарів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22322) знищення (11049) Повітряні сили (3770) винищувач (262)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 