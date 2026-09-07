Пілоти МіГ-29 авіаударом знищили ворожу позицію, де переховувалися окупанти. ВIДЕО

Українська авіація на винищувачах МіГ-29 завдала авіаудару по позиції російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ворожій засідці також перебували окупанти.

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Прицільним ударом пілоти винищувачів зруйнували будівлю та ліквідували особовий склад рашистів, який перебував усередині.

Відеозапис бойового вильоту екіпажів Повітряних сил оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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