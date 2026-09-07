Пилоты МиГ-29 авиаударом уничтожили вражескую позицию, где укрывались оккупанты
Украинская авиация на истребителях МиГ-29 нанесла авиаудар по позициям российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в вражеской засаде также находились оккупанты.
Прицельным ударом пилоты истребителей разрушили здание и ликвидировали личный состав рашистов, находившийся внутри.
Видеозапись боевого вылета экипажей Воздушных сил обнародовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
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