Пилоты МиГ-29 авиаударом уничтожили вражескую позицию, где укрывались оккупанты

Украинская авиация на истребителях МиГ-29 нанесла авиаудар по позициям российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в вражеской засаде также находились оккупанты.

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Прицельным ударом пилоты истребителей разрушили здание и ликвидировали личный состав рашистов, находившийся внутри.

Видеозапись боевого вылета экипажей Воздушных сил обнародовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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