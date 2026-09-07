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Дронщики 23-й бригады "Хортица" сбили реактивный "Шахед" с помощью перехватчиков STING

Операторы дронов 23-й бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины перехватили российский реактивный "Шахед" во время одной из атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких Шершней".

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Сбивание реактивного "Шахеда" бойцы засняли во время боевых действий на Запорожском направлении.

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