Дроноофицеры Northern Eagle 151-й бригады уничтожили российский Т-72 во время движения возле Купянска
Операторы дронов батальона беспилотных систем Northern Eagle 151-й механизированной бригады обнаружили и уничтожили российский танк Т-72 к северу от Купянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, танк был поражён во время движения: как минимум четыре ударных дрона точно попали в вражескую технику и вывели её из строя.
После попаданий украинских беспилотников российский танк загорелся.
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