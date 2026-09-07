Дроноофицеры Northern Eagle 151-й бригады уничтожили российский Т-72 во время движения возле Купянска

Операторы дронов батальона беспилотных систем Northern Eagle 151-й механизированной бригады обнаружили и уничтожили российский танк Т-72 к северу от Купянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк был поражён во время движения: как минимум четыре ударных дрона точно попали в вражескую технику и вывели её из строя.

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После попаданий украинских беспилотников российский танк загорелся.

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