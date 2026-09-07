Дронарі Northern Eagle 151-ї бригади знищили російський Т-72 під час руху біля Куп’янська. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону безпілотних систем Northern Eagle 151-ї механізованої бригади підловили та знищили російський танк Т-72 північніше Куп'янська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк був уражений під час руху, щонайменше чотири ударні дрони точно влучили у ворожу техніку та вивели її з ладу.

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Після влучань українських безпілотників російський танк загорівся.

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