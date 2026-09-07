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Новини Відео Атака безпілотників на Одесу Збиття шахедів
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Момент збиття Силами оборони російського "Шахеда" в небі над Одещиною. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці Сил оборони знищили російський "Шахед" у повітрі під час атаки ворога на Одеську область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники майстерно перехопили "Шахед" та знищили його у повітрі.

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На кадрах видно момент влучання та вибух російського БпЛА.

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