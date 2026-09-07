Момент збиття Силами оборони російського "Шахеда" в небі над Одещиною. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці Сил оборони знищили російський "Шахед" у повітрі під час атаки ворога на Одеську область.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники майстерно перехопили "Шахед" та знищили його у повітрі.
На кадрах видно момент влучання та вибух російського БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль