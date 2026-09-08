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Новини Обстріли Києва
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Росія атакувала Київ балістикою: дві людини загинули, десятеро постраждалих (оновлено). ВIДЕО

У ніч проти 8 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ. Спочатку місто атакували безпілотники, згодом зафіксували пуски балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та КМВА.

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Станом на 5:34 відомо про шістьох постраждалих. Трьох людей госпіталізували, ще трьом медики надали допомогу амбулаторно.

"Станом на 06:30 відомо про 7 постраждалих. На жаль, також є інформація про 2 загиблих внаслідок ворожої атаки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - повідомили у КМВА.

Згодом у ДСНС повідомили. що у столиці зросла кількість постраждалих.

"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилась до 10", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджені житлові будинки

У Солом’янському районі уламки впали на п’ятиповерховий житловий будинок. На іншій локації пошкоджено триповерховий будинок.

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У Дарницькому районі через падіння уламків пошкоджено автомобіль.

Також попередньо повідомлялося про заблокованих людей у житловому будинку в Голосіївському районі.

У столиці виникли пожежі

У Солом’янському районі через атаку загорілося складське приміщення. У Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу.

У Подільському районі зафіксували загоряння гаражів та автомобілів, а також нежитлової території. У Дарницькому районі виникло загоряння на нежитловій території.

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Київ (16983) обстріл (36586) Повітряні атаки на Київ (1106)
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Топ коментарі
+22
ДЕ ТЕ ЧМО Арахамія з майочками про "режим"? Справа не в тому що це щось би змінило. Війну так чи так будуть робити рузкіе допоки існують - вони інакше не вміють

СПРАВА В САМОМУ ставленні до всього. Їм ржачно.
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08.09.2026 06:17 Відповісти
+22
Потужна отвєтка відосіками з макетами балістичних ракет від Понтів Фраєра вже готується?
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08.09.2026 06:18 Відповісти
+15
Мавпу у вольєр під три замки.
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08.09.2026 06:20 Відповісти

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