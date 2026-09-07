Запаси води та продуктів готують у Києві на випадок надзвичайних ситуацій
У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій.
Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Першочергово готуються надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський розповів, що в амрках підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів.
Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми.
Також запаси використовуватимуть:
- у пунктах незламності - під час тривалих відключень електроенергії;
- для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій;
- для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
За підтримки благодійних і громадських організацій столиця має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.
"Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій.
Така підготовка здійснюється в рамках роботи Гуманітарного штабу Києва, який створено у лютому 2022 року. Штаб є єдиним координаційним центром взаємодії між структурними підрозділами КМДА, районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, благодійними організаціями та донорами. Він забезпечує облік і розподіл ресурсів, а також оперативне постачання допомоги в разі погіршення безпекової ситуації або виникнення критичних потреб у киян", - йдеться в повідомленні.
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