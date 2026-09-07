УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20233 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Києва
1 895 32

Запаси води та продуктів готують у Києві на випадок надзвичайних ситуацій

У Києві готують запаси води та продуктів: подробиці

У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Першочергово готуються надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський розповів, що в амрках підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. 

Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми.

Також читайте: Російська атака на Київ пошкодила територію Софії Київської

Також запаси використовуватимуть: 

  • у пунктах незламності - під час тривалих відключень електроенергії;
  • для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій;
  • для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

За підтримки благодійних і громадських організацій столиця має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.

"Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій.

Така підготовка здійснюється в рамках роботи Гуманітарного штабу Києва, який створено у лютому 2022 року. Штаб є єдиним координаційним центром взаємодії між структурними підрозділами КМДА, районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, благодійними організаціями та донорами. Він забезпечує облік і розподіл ресурсів, а також оперативне постачання допомоги в разі погіршення безпекової ситуації або виникнення критичних потреб у киян", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня зросла до 9: у лікарні помер чоловік

Автор: 

КМДА (1621) Київ (16972) продукти (655)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
за півроку побачимо справи і підозри про "розкрадання при закупівлях в пункти потужності незламност", "або закупівлю протрермінованих продуктів за завищеними цінами".
п.с завжди ваші, яйця по 17грн
показати весь коментар
07.09.2026 11:28 Відповісти
+5
Буржуи как раз понакупили хатынок прямо возле Днепра. Воду таскать близко. Прямо с пирса и в бассейн. Удобно) А нарид человейники по 40 метров на семью в ипотеку. От теперь пусть таскают)
показати весь коментар
07.09.2026 11:40 Відповісти
+4
Мирні плани, я так розумію, все?
показати весь коментар
07.09.2026 11:28 Відповісти

Завантаження...

 
 