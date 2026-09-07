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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве готовят запасы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций

В Киеве готовят запасы воды и продуктов: подробности

В Киеве создают запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В первую очередь готовятся оказать помощь малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Олег Куявский рассказал, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в Киеве сформировали и постоянно поддерживают необходимые запасы основных групп продовольственных товаров. 

Это позволит оперативно обеспечивать малообеспеченных горожан продуктами первой необходимости в случае сбоев в работе энергосистемы.

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Кроме того, запасы будут использоваться: 

  • в пунктах стойкости - во время длительных отключений электроэнергии;
  • для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
  • для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах.

При поддержке благотворительных и общественных организаций столица имеет возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек.

"Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА также планирует закупить еще 20 тысяч продовольственных наборов, которые можно будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций.

Такая подготовка осуществляется в рамках работы Гуманитарного штаба Киева, созданного в феврале 2022 года. Штаб является единым координационным центром взаимодействия между структурными подразделениями КГГА, районными в городе Киеве государственными администрациями, коммунальными предприятиями, благотворительными организациями и донорами. Он обеспечивает учет и распределение ресурсов, а также оперативную доставку помощи в случае ухудшения ситуации с безопасностью или возникновения критических потребностей у киевлян", - говорится в сообщении.

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Автор: 

КГГА (3065) Киев (27384) продукты (1563)
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Топ комментарии
+8
за півроку побачимо справи і підозри про "розкрадання при закупівлях в пункти потужності незламност", "або закупівлю протрермінованих продуктів за завищеними цінами".
п.с завжди ваші, яйця по 17грн
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07.09.2026 11:28 Ответить
+5
Буржуи как раз понакупили хатынок прямо возле Днепра. Воду таскать близко. Прямо с пирса и в бассейн. Удобно) А нарид человейники по 40 метров на семью в ипотеку. От теперь пусть таскают)
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07.09.2026 11:40 Ответить
+4
Мирні плани, я так розумію, все?
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07.09.2026 11:28 Ответить

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