В Киеве готовят запасы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций

В Киеве создают запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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В первую очередь готовятся оказать помощь малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Олег Куявский рассказал, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в Киеве сформировали и постоянно поддерживают необходимые запасы основных групп продовольственных товаров.

Это позволит оперативно обеспечивать малообеспеченных горожан продуктами первой необходимости в случае сбоев в работе энергосистемы.

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Кроме того, запасы будут использоваться:

в пунктах стойкости - во время длительных отключений электроэнергии;

для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах.

При поддержке благотворительных и общественных организаций столица имеет возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек.

"Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА также планирует закупить еще 20 тысяч продовольственных наборов, которые можно будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций.

Такая подготовка осуществляется в рамках работы Гуманитарного штаба Киева, созданного в феврале 2022 года. Штаб является единым координационным центром взаимодействия между структурными подразделениями КГГА, районными в городе Киеве государственными администрациями, коммунальными предприятиями, благотворительными организациями и донорами. Он обеспечивает учет и распределение ресурсов, а также оперативную доставку помощи в случае ухудшения ситуации с безопасностью или возникновения критических потребностей у киевлян", - говорится в сообщении.

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