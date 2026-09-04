Российская атака на Киев повредила территорию Софии Киевской
Национальный заповедник "Софія Київська" получил повреждения в результате российского удара беспилотником 4 сентября.
О последствиях рассказала генеральный директор заповедника Неля Куковальская в эфире "Суспільне Культура", передает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
По ее словам, в результате российской атаки на Киев на территории Национального заповедника "Софія Київська" были выбиты окна и разрушена стеклянная входная группа.
"Среди людей пострадавших нет. Все укрылись. Софийский собор также не пострадал", - сказала Куковальская.
В результате удара РФ повреждения получила Консистория, внешняя сторона которой выходит на улицу Владимирскую.
В ресторане "Бути Sofie", расположенном на территории Софии Киевской, сообщили, что в результате вражеского обстрела в здании заповедника имеются повреждения, там проводится эвакуация. Само заведение пока не работает.
Также была повреждена пекарня "Завертайло", персонал не пострадал - все сотрудники и гости находились в подвальном помещении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными "шахедами" российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании - Александра Поклада.
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