Зеленский об ударе по СБУ в Киеве: Дрон был направлен прямо в кабинет Поклада, он не пострадал

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов по зданию СБУ в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Поручил Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ. Слава Украине!" - отметил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными "шахедами" российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.

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