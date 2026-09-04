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Новости Удар по зданию СБУ в Киеве
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Зеленский об ударе по СБУ в Киеве: Дрон был направлен прямо в кабинет Поклада, он не пострадал

Зеленский прокомментировал удар по СБУ в Киеве

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов по зданию СБУ в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Поручил Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ. Слава Украине!" - отметил он.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными "шахедами" российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ускоряет производство скоростных дронов-перехватчиков против реактивных "шахидов", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25719) СБУ (21437) Поклад Александр (14)
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Топ комментарии
+17
до чого тут незамінний для ЗЄлі урод поклад ?

кацапський дрон успішно атакував СБУ !
це ляпас не тільки тобі, ЗЄля, але й усій Україні !
вот за цей бардак ти маєш відповідати особисто !

.
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04.09.2026 16:20 Ответить
+12
Стісняюсь спитать: хто не постраждав? Кабінет чи Поклад?
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04.09.2026 16:20 Ответить
+9
Лубянку підірвем?
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04.09.2026 16:17 Ответить

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