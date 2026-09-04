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Новини Удар по будівлі СБУ в Києві
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Зеленський про удар по СБУ в Києві: Дрон був направлений прямо у кабінет Поклада, він не постраждав

Зеленський прокоментував удар по СБУ в Києві

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів по будівлі СБУ в Києві.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці.

Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь. Слава Україні!" - зазначив він.

Читайте: Зеленський анонсував переговори з партнерами через затримки з бойовими літаками

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна прискорює виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних "шахедів", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26872) СБУ (12889) Поклад Олександр (15)
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Топ коментарі
+18
до чого тут незамінний для ЗЄлі урод поклад ?

кацапський дрон успішно атакував СБУ !
це ляпас не тільки тобі, ЗЄля, але й усій Україні !
вот за цей бардак ти маєш відповідати особисто !

.
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04.09.2026 16:20 Відповісти
+13
Стісняюсь спитать: хто не постраждав? Кабінет чи Поклад?
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04.09.2026 16:20 Відповісти
+10
Лубянку підірвем?
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04.09.2026 16:17 Відповісти

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