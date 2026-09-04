Зеленський про удар по СБУ в Києві: Дрон був направлений прямо у кабінет Поклада, він не постраждав

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів по будівлі СБУ в Києві.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці.

Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь. Слава Україні!" - зазначив він.

Читайте: Зеленський анонсував переговори з партнерами через затримки з бойовими літаками

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна прискорює виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних "шахедів", - Зеленський