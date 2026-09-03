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Новини Засідання Ставки Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Україна прискорює виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних "шахедів", - Зеленський

Індустрія дронів

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, головним питанням якої стало прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про виробництво перехоплювачів

За словами президента, в Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання — прототипи вже розроблені, і триває робота над доведенням нової зброї до необхідного рівня ефективності.

Зеленський подякував усім розробникам і виробникам за роботу заради держави та людей, наголосивши на важливості виконати завдання саме у визначені терміни.

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Про залучення бізнесу

  • Президент повідомив, що на нараді також детально обговорили потенціал залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем ППО — для цього напрямку теж визначили конкретні строки й завдання.

За словами Зеленського, комплексна мета полягає в тому, щоб оборонна промисловість та співпраця з партнерами вийшли на рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість швидкісних дронів-перехоплювачів та дешевих ракет — на тлі того, що Росія нарощує виробництво власних швидкісних засобів нападу.

Про розвідку та асиметричні дії

Президент зазначив, що українська розвідка має чітку інформацію щодо планів ворога, а наявні ресурси спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу.

"Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені", — додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26864) ППО (4435) дрони (8805) Ставка (200)
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Топ коментарі
+17
Це тому що зелемерзотники заточені на крадіжку грошей, а не на вкладання їх в оборонне виробництво.
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03.09.2026 16:19 Відповісти
+13
"Паляниця" краща за "Бандероль" і з'явилася раніше у ЗСУ, але русня швидко масштабувала виробництво, а ми слухаємо вечірні відео, бо більшість коштів пішло Штилерману на понти
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03.09.2026 16:15 Відповісти
+9
Шось ми часто в ролі догоняючих - то шахеди на опті проморгали - тепер реактивні Шахеди
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03.09.2026 16:14 Відповісти

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