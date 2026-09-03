Україна прискорює виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних "шахедів", - Зеленський
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, головним питанням якої стало прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних "шахедів".
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Про виробництво перехоплювачів
За словами президента, в Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання — прототипи вже розроблені, і триває робота над доведенням нової зброї до необхідного рівня ефективності.
Зеленський подякував усім розробникам і виробникам за роботу заради держави та людей, наголосивши на важливості виконати завдання саме у визначені терміни.
Про залучення бізнесу
- Президент повідомив, що на нараді також детально обговорили потенціал залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем ППО — для цього напрямку теж визначили конкретні строки й завдання.
За словами Зеленського, комплексна мета полягає в тому, щоб оборонна промисловість та співпраця з партнерами вийшли на рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість швидкісних дронів-перехоплювачів та дешевих ракет — на тлі того, що Росія нарощує виробництво власних швидкісних засобів нападу.
Про розвідку та асиметричні дії
Президент зазначив, що українська розвідка має чітку інформацію щодо планів ворога, а наявні ресурси спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу.
"Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені", — додав Зеленський.
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