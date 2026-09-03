Украина ускоряет производство скоростных дронов-перехватчиков против реактивных "шахедов", - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного Главнокомандующего, главным вопросом которого стало ускорение всех процессов по производству скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "шахедами".
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
О производстве перехватчиков
По словам президента, в Украине есть производители, способные выполнить эту задачу — прототипы уже разработаны, и продолжается работа над доведением нового оружия до необходимого уровня эффективности.
Зеленский поблагодарил всех разработчиков и производителей за работу на благо государства и народа, подчеркнув важность выполнения задачи именно в установленные сроки.
О привлечении бизнеса
- Президент сообщил, что на совещании также подробно обсудили возможности привлечения бизнеса к производству, поставкам и настройке отдельных типов систем ПВО — для этого направления тоже определили конкретные сроки и задачи.
По словам Зеленского, комплексная цель заключается в том, чтобы оборонная промышленность и сотрудничество с партнерами вышли на уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество скоростных дронов-перехватчиков и дешевых ракет — на фоне того, что Россия наращивает производство собственных скоростных средств нападения.
О разведке и асимметрических действиях
Президент отметил, что украинская разведка располагает четкой информацией о планах врага, а имеющиеся ресурсы направлены на то, чтобы дать четкий ответ на угрозу.
"Будем действовать также и асимметрично. Соответствующие операции утверждены", - добавил Зеленский.
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