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Украина ускоряет производство скоростных дронов-перехватчиков против реактивных "шахедов", - Зеленский

Индустрия дронов

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного Главнокомандующего, главным вопросом которого стало ускорение всех процессов по производству скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "шахедами".

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О производстве перехватчиков

По словам президента, в Украине есть производители, способные выполнить эту задачу — прототипы уже разработаны, и продолжается работа над доведением нового оружия до необходимого уровня эффективности.

Зеленский поблагодарил всех разработчиков и производителей за работу на благо государства и народа, подчеркнув важность выполнения задачи именно в установленные сроки.

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О привлечении бизнеса

  • Президент сообщил, что на совещании также подробно обсудили возможности привлечения бизнеса к производству, поставкам и настройке отдельных типов систем ПВО — для этого направления тоже определили конкретные сроки и задачи.

По словам Зеленского, комплексная цель заключается в том, чтобы оборонная промышленность и сотрудничество с партнерами вышли на уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество скоростных дронов-перехватчиков и дешевых ракет — на фоне того, что Россия наращивает производство собственных скоростных средств нападения.

О разведке и асимметрических действиях

Президент отметил, что украинская разведка располагает четкой информацией о планах врага, а имеющиеся ресурсы направлены на то, чтобы дать четкий ответ на угрозу.

"Будем действовать также и асимметрично. Соответствующие операции утверждены", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25711) ПВО (4021) дроны (8092) Ставка (191)
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Топ комментарии
+17
Це тому що зелемерзотники заточені на крадіжку грошей, а не на вкладання їх в оборонне виробництво.
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03.09.2026 16:19 Ответить
+13
"Паляниця" краща за "Бандероль" і з'явилася раніше у ЗСУ, але русня швидко масштабувала виробництво, а ми слухаємо вечірні відео, бо більшість коштів пішло Штилерману на понти
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03.09.2026 16:15 Ответить
+9
Шось ми часто в ролі догоняючих - то шахеди на опті проморгали - тепер реактивні Шахеди
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03.09.2026 16:14 Ответить

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