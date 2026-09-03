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Зеленський анонсував переговори з партнерами через затримки з бойовими літаками

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна проведе переговори з партнерами, які затримують постачання та обслуговування бойових літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави 3 вересня.

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Зеленський хоче прискорити посилення бойової авіації

За словами президента, українські літаки зараз виконують важливу роботу зі знищення російських ударних безпілотників, зокрема реактивних.

Водночас перед Повітряними силами ЗСУ та українськими дипломатами поставили завдання розширити можливості бойової авіації.

Зеленський зазначив, що для цього Україна працюватиме над масштабуванням можливостей своєї авіації.

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Україна говоритиме з партнерами про затримки

Президент повідомив, що Україна проведе переговори з партнерами, які раніше обіцяли постачання бойових літаків та спільну роботу з обслуговування техніки.

Йдеться про країни, які, за словами Зеленського, ще не виконали взяті на себе зобов’язання.

"Ми будемо говорити з партнерами, з тими, хто давав обіцянки на постачання в Україну бойових літаків та відповідну спільну роботу по обслуговуванню техніки, але ще не виконав свої обов'язки", - зазначив президент.

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Автор: 

авіація (2200) Зеленський Володимир (26864) літак (2594)
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Топ коментарі
+10
Починай з 28 безпекових угод, які ви з Єрмаком накатали в турне по світу
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03.09.2026 21:12 Відповісти
+7
Може спочятку поянити пересічним, куди поділися всі 123 плани незламності і Перемоги?
Чому не спрацювали?
Що завадило?
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03.09.2026 21:04 Відповісти
+6
Взагалі, то це партнери Ющенка та Порошенка, а не Зе. У антимайдана інші партнери.
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03.09.2026 21:07 Відповісти

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