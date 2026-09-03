Зеленський анонсував переговори з партнерами через затримки з бойовими літаками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна проведе переговори з партнерами, які затримують постачання та обслуговування бойових літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави 3 вересня.

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Зеленський хоче прискорити посилення бойової авіації

За словами президента, українські літаки зараз виконують важливу роботу зі знищення російських ударних безпілотників, зокрема реактивних.

Водночас перед Повітряними силами ЗСУ та українськими дипломатами поставили завдання розширити можливості бойової авіації.

Зеленський зазначив, що для цього Україна працюватиме над масштабуванням можливостей своєї авіації.

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Україна говоритиме з партнерами про затримки

Президент повідомив, що Україна проведе переговори з партнерами, які раніше обіцяли постачання бойових літаків та спільну роботу з обслуговування техніки.

Йдеться про країни, які, за словами Зеленського, ще не виконали взяті на себе зобов’язання.

"Ми будемо говорити з партнерами, з тими, хто давав обіцянки на постачання в Україну бойових літаків та відповідну спільну роботу по обслуговуванню техніки, але ще не виконав свої обов'язки", - зазначив президент.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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