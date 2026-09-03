За топпосадовців Зеленського внесли понад 1 млрд грн застави: частину коштів – підставні фірми, - ЗМІ

У справах "Міндічгейту" та "Форест Гамп" за колишніх та чинних високопосадовців з оточення президента Володимира Зеленського внесли загалом понад 1,1 млрд грн застави. Йдеться про ексчиновників Офісу Президента, нардепів "Слуги народу", колишніх урядовців та повʼязаних із ними членів злочинних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, це проаналізував антикорупційний центр МЕЖА.

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Деталі

Загалом за колишніх та чинних топчиновників, нардепів від монобільшості й пов’язаних із ними осіб уже внесли понад 1,1 млрд грн застави. За оцінками аналітиків, ідеться про близько 1 млрд грн відмитої готівки та так званого "кешбеку" від пралень, щоб 30 фігурантів корупційних справ не сиділи або не потрапили в СІЗО. Із цих коштів понад півмільярда внесли за фігурантів справи "Мідас".

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Найбільші застави

150 млн грн — Герман Галущенко , ексміністр юстиції та енергетики;

— , ексміністр юстиції та енергетики; 140 млн грн — Андрій Єрмак , колишній керівник Офісу Президента;

— , колишній керівник Офісу Президента; 171,6 млн грн (120 млн грн у справі щодо корупції в Мінрегіоні + 51,6 млн грн) — Олексій Чернишов, ексвіцепрем’єр-міністр.

Застави за посадовців Офісу Президента (понад 205 млн грн)

Андрій Єрмак (екскерівник ОП) — 140 млн грн (справа "Мідас");

(екскерівник ОП) — (справа "Мідас"); Артем Шило (ексрадник Єрмака) — 30 млн грн ;

(ексрадник Єрмака) — ; Андрій Смирнов (ексзаступник керівника ОП) — 28 млн грн (справа про незаконне збагачення);

(ексзаступник керівника ОП) — (справа про незаконне збагачення); Віктор Дубовик (керівник Директорату з питань правової політики ОП) — 7 млн грн(справа "Форест Гамп").

Ця сума збільшиться, коли за Ірину Мудру, колишню заступницю Єрмака і Буданова, внесуть 20 млн грн застави.

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Ексурядовці та колишні уповноважені

Понад 412 млн грн застави внесли за колишніх урядовців. Зокрема, це:

Герман Галущенко (ексміністр) — 150 млн грн (справа "Мідас");

(ексміністр) — (справа "Мідас"); Олексій Чернишов (ексвіцепрем’єр) — 171,6 млн грн сукупно за двома епізодами;

(ексвіцепрем’єр) — сукупно за двома епізодами; Микола Сольський (ексміністр аграрної політики) — 76 млн грн ;

(ексміністр аграрної політики) — ; Ольга Стефанішина (ексвіцепрем’єрка) — 6 млн грн (незаконне збагачення);

(ексвіцепрем’єрка) — (незаконне збагачення); Олександр Хейло (ексзаступник міністра енергетики) — 6 млн грн (справа про хабар у $500 тис.);

(ексзаступник міністра енергетики) — (справа про хабар у $500 тис.); Василь Лозинський (ексзаступник міністра інфраструктури) — 2,5 млн грн.

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Народні депутати від "Слуги Народу" (майже 172 млн грн)

Юрій Кісєль — 40 млн грн ;

— ; Ігор Негулевський — 30 млн грн ;

— ; Євген Пивоваров — 20 млн грн ;

— ; Михайло Лаба — 20 млн грн ;

— ; Ольга Савченко — 16,6 млн грн ;

— ; Андрій Одарченко — 15 млн грн ;

— ; Андрій Клочко — 12 млн грн ;

— ; Микола Тищенко — 10 млн грн ;

— ; Олексій Кузнєцов — 8 млн грн.

Інші посадовці та фігуранти "Міндічгейту"

Серед інших чиновників сума внесених застав складає 39 млн грн:

Павло Кириленко (чинний голова АМКУ) — 20 млн грн ;

(чинний голова АМКУ) — ; Сергій Дейнеко (ексочільник ДПСУ) — 10 млн грн ;

(ексочільник ДПСУ) — ; Ілля Вітюк (екскерівник департаменту кібербезпеки СБУ) — 9 млн грн.

Окремо в межах операції "Мідас" за супутніх фігурантів сплачено 172 млн грн:

Ігор Фурсенко ("Рьошик") — 95 млн грн ;

— ; Дмитро Басов ("Тенор") — 40 млн грн ;

— ; Леся Устименко — 25 млн грн ;

— ; Людмила Зоріна — 12 млн грн .

— . Ще 18 млн грн – за 4 посадовців підрозділів поліції у справі кришування "порноофісів".

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Хто платить за застави?

Як проаналізувала "Межа", кошти переважно вносять через підставні фірми, з нульовим доходом, без жодної господарської діяльності. Часто через одні й ті самі ТОВки платять десятки мільйонів за різних фігурантів.

Фірми-одноденки вносили заставу за топчиновників та фігурантів справи "Мідас". За Єрмака — 10 млн грн внесли від ПП "СВ-ГРУП". У 2025 році компанія мала нульовий дохід, а її активи становили лише близько 137 тис. грн.

За Олексія Чернишова 66 млн грн внесло ТОВ "Форавто тор", зареєстроване за місяць до цього. За Дмитра Басова (Тенора на плівках НАБУ – ред.) 25 млн грн вносила ТОВ "Грін плюс компані", яку теж зареєстрували за 2 місяці до цього.

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