УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15142 відвідувача онлайн
Новини Міндічгейт Операція Форест Гамп
1 270 21

За топпосадовців Зеленського внесли понад 1 млрд грн застави: частину коштів – підставні фірми, - ЗМІ

У справах "Міндічгейту" та "Форест Гамп" за колишніх та чинних високопосадовців з оточення президента Володимира Зеленського внесли загалом понад 1,1 млрд грн застави. Йдеться про ексчиновників Офісу Президента, нардепів "Слуги народу", колишніх урядовців та повʼязаних із ними членів злочинних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, це проаналізував антикорупційний центр МЕЖА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Загалом за колишніх та чинних топчиновників, нардепів від монобільшості й пов’язаних із ними осіб уже внесли понад 1,1 млрд грн застави. За оцінками аналітиків, ідеться про близько 1 млрд грн відмитої готівки та так званого "кешбеку" від пралень, щоб 30 фігурантів корупційних справ не сиділи або не потрапили в СІЗО. Із цих коштів понад півмільярда внесли за фігурантів справи "Мідас".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Імунітет Зеленського абсолютний, поки він при владі, - голова САП Клименко

Хто вніс понад мільярд застави за друзів Зеленського - аналіз

Найбільші застави

  • 150 млн грнГерман Галущенко, ексміністр юстиції та енергетики;
  • 140 млн грнАндрій Єрмак, колишній керівник Офісу Президента;
  • 171,6 млн грн (120 млн грн у справі щодо корупції в Мінрегіоні + 51,6 млн грн) — Олексій Чернишов, ексвіцепрем’єр-міністр.

Застави за посадовців Офісу Президента (понад 205 млн грн)

  • Андрій Єрмак (екскерівник ОП) — 140 млн грн (справа "Мідас");
  • Артем Шило (ексрадник Єрмака) — 30 млн грн;
  • Андрій Смирнов (ексзаступник керівника ОП) — 28 млн грн (справа про незаконне збагачення);
  • Віктор Дубовик (керівник Директорату з питань правової політики ОП) — 7 млн грн(справа "Форест Гамп").

Ця сума збільшиться, коли за Ірину Мудру, колишню заступницю Єрмака і Буданова, внесуть 20 млн грн застави.

Читайте також: Операція "Форест Гамп": ВАКС призначив голові "Сенс Банку" Ступаку заставу 15 млн грн, але не взяв під варту

Ексурядовці та колишні уповноважені

Понад 412 млн грн застави внесли за колишніх урядовців. Зокрема, це:

  • Герман Галущенко (ексміністр) — 150 млн грн (справа "Мідас");
  • Олексій Чернишов (ексвіцепрем’єр) — 171,6 млн грн сукупно за двома епізодами;
  • Микола Сольський (ексміністр аграрної політики) — 76 млн грн;
  • Ольга Стефанішина (ексвіцепрем’єрка) — 6 млн грн (незаконне збагачення);
  • Олександр Хейло (ексзаступник міністра енергетики) — 6 млн грн (справа про хабар у $500 тис.);
  • Василь Лозинський (ексзаступник міністра інфраструктури) — 2,5 млн грн.

Читайте також: Рік розслідувань Bihus.Info про "Міндічгейт": як оточення Єрмака, Чернишова та Міндіча ховало статки під час війни. ВIДЕО

Народні депутати від "Слуги Народу" (майже 172 млн грн)

  • Юрій Кісєль40 млн грн;
  • Ігор Негулевський30 млн грн;
  • Євген Пивоваров20 млн грн;
  • Михайло Лаба20 млн грн;
  • Ольга Савченко16,6 млн грн;
  • Андрій Одарченко15 млн грн;
  • Андрій Клочко12 млн грн;
  • Микола Тищенко10 млн грн;
  • Олексій Кузнєцов8 млн грн.

Інші посадовці та фігуранти "Міндічгейту"

Серед інших чиновників сума внесених застав складає 39 млн грн:

  • Павло Кириленко (чинний голова АМКУ) — 20 млн грн;
  • Сергій Дейнеко (ексочільник ДПСУ) — 10 млн грн;
  • Ілля Вітюк (екскерівник департаменту кібербезпеки СБУ) — 9 млн грн.

Окремо в межах операції "Мідас" за супутніх фігурантів сплачено 172 млн грн:

  • Ігор Фурсенко ("Рьошик")95 млн грн;
  • Дмитро Басов ("Тенор")40 млн грн;
  • Леся Устименко25 млн грн;
  • Людмила Зоріна12 млн грн.
  • Ще 18 млн грн – за 4 посадовців підрозділів поліції у справі кришування "порноофісів".

Читайте також: Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до відкриття справи "Форест Гамп", - адвокат

Хто платить за застави?

Як проаналізувала "Межа", кошти переважно вносять через підставні фірми, з нульовим доходом, без жодної господарської діяльності. Часто через одні й ті самі ТОВки платять десятки мільйонів за різних фігурантів.

Фірми-одноденки вносили заставу за топчиновників та фігурантів справи "Мідас". За Єрмака — 10 млн грн внесли від ПП "СВ-ГРУП". У 2025 році компанія мала нульовий дохід, а її активи становили лише близько 137 тис. грн.

За Олексія Чернишова 66 млн грн внесло ТОВ "Форавто тор", зареєстроване за місяць до цього. За Дмитра Басова (Тенора на плівках НАБУ – ред.) 25 млн грн вносила ТОВ "Грін плюс компані", яку теж зареєстрували за 2 місяці до цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міндіч передав готівку фігурантці справи "Форест Гамп" Мудрій для застави за Галущенка, - САП

Автор: 

застава (533) Зеленський Володимир (26864) корупція (3653) Офіс Президента (2025)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Так і повинно бути за підставних топпосадовців вносять заставу підставні фірми.
показати весь коментар
03.09.2026 19:28 Відповісти
+6
І ніхто свинками не кидається.. 🤔
показати весь коментар
03.09.2026 19:31 Відповісти
+5
І їм насрати на Україну,вони недоторкані,поки що
показати весь коментар
03.09.2026 19:29 Відповісти

Завантаження...

 
 