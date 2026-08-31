Імунітет Зеленського абсолютний, поки він при владі, - голова САП Клименко

Президент України має абсолютний імунітет, поки перебуває на посаді, тому САП та НАБУ не мають права розслідувати провадження проти нього.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю на YouTube-каналі "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Абсолютний імунітет глави держави

Журналістка попросила Клименка прокоментувати нещодавню заяву президента Володимира Зеленського про те, що "в антикорупційних органів до нього нуль питань".

За словами Клименка, чинний правовий підхід спирається на рішення Конституційного суду 2003 року, яке розʼяснює обсяг президентського імунітету.

"Якщо читати сам текст, мотивувальну частину, то суд описує про те, що президент має абсолютний імунітет. Якщо депутати мають частковий імунітет, є процедура його зняття, то президент має абсолютний імунітет. І в принципі законодавство (в цій частині, - ред.) кардинально не змінилося. Він має абсолютний імунітет. І ми не маємо права розслідувати провадження стосовно президента. Тому в нас питань не може бути до нього", - сказав керівник САП.

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Підслідність експрезидентів

Водночас Клименко підкреслив: якщо в розмовах третіх осіб є згадки про президента і вони важливі для провадження, такі матеріали залишають у справі. Знищенню підлягають лише побутові розмови, які не мають прямого стосунку до розслідування.

"Експрезиденти, які вже без повноважень перебувають, то вони є суб'єктами наших розслідувань", - зазначив Клименко.

Як приклад того, що відбувається з такими матеріалами після завершення президентських повноважень, Клименко навів справу експрезидента-втікача Віктора Януковича. Його розслідували вже в статусі експрезидента, справу направили до суду й отримали вирок першої інстанції в одному з кримінальних проваджень. За рішеннями судів у державну власність також повернули резиденції "Сухолуччя" та "Межигір'я".

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Відсутність імунітету у першої леді

Клименко також відповів, чи поширюється президентський імунітет на першу леді Олену Зеленську.

"Не поширюється. У будь-якому випадку я жодних таких прецедентів не знаю. Згідно з законодавством, не зазначено десь про те, що поширюється імунітет. Наскільки я знаю, імунітет на членів сім'ї поширюється лише стосовно суддів Європейського суду з прав людини", - сказав Клименко.

На запитання про те, чи фігурує Олена Зеленська на записах, які періодично оприлюднює НАБУ, прокурор відповідати не став: "Ми не будемо коментувати наші розслідування і розповідати про ті матеріали, якими ми володіємо".

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Що передувало

Нагадаємо, що, коментуючу підозру ексзаступниці керівника Офісу президента України Ірині Мудрій, президент Зеленський заявив, що "у керівників антикорупційних органів до нього нуль питань".

Раніше керівник САП Клименко відповідаючи на питання кореспондентки Цензор.НЕТ, заявляв, що антикорупційні органи не публікували записи в рамках "Міндічгейту", на яких фігурує ім'я "Вова".

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