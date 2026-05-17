Інформація про "розслідування" щодо першої леді Зеленської – російський фейк, - НАБУ та САП

Російські та проросійські медіа поширюють хвилю дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України Олени Зеленської. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві НАБУ та САП, повідомляє Цензор.НЕТ.

НАБУ та САП спростували ворожий фейк 

"НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України. Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах", - наголошується в заяві Бюро.

У НАБУ зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку держави-агресора, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.

Своєю чергою у САП додали, що російська пропаганда вже не вперше намагається використати антикорупційні розслідування для дестабілізації нашої країни зсередини.

Антикорупційні органи закликали громадян та представників медіа "перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються РФ як елемент інформаційної війни проти України".

  • Раніше в неділю, 17 травня, російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на "джерела в російських силових структурах" написало, що НАБУ і САП нібито готують арешт Олени Зеленської.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявляв, що президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому слідстві у справі щодо будівництва "Династії".

Читайте також: Зеленський не є фігурантом розслідування, - Кривонос

 

Дуже шкода ...а селедку є за шо трогнуть ....
17.05.2026 20:18 Відповісти
+25
Може пора починати хоч би за цей злочин?
Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост

20 квітня 2019, 15:01

Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті"Миротворця".

Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.

"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.

Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак https://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишивсяв архіві.
Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
показати весь коментар
17.05.2026 20:30 Відповісти
Ну, можливо, поки що. Ішак також не фігурує поки що, бо має імунітет.
17.05.2026 20:21 Відповісти
17.05.2026 20:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1DrFZHQShWA&lc=UgyuXehYRJsR0xAsG_t4AaABAg

Тому порадуємо не фейком а справжнью життєвою історією НЕ МАРОДЕРА ( агенти ворога ж не мародери ) , а друга Зеленського , кума здається , й Скумбрії у тч , Андрюші trumpa ( то кремлівське погоняло в перекладі Козир) .
Тобто, Кремль сидів роками на розробці трумпів - для України та США
17.05.2026 20:34 Відповісти
То висновок на сьогодні маємо такий - ЗЕбариги мародери здали агента мацкви Козира , щоб хоча б залишитись НУ ЧІСТА БАРИГАМІ а не зрадниками? Так доля-судьбінушка мародерів страшніша ніж заарештованих агентів ворога ...Я правільна панімаю?
17.05.2026 20:37 Відповісти
Стихотворение 18го века...⁠⁠
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."

Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
17.05.2026 21:35 Відповісти
Да вам і рабсіяни не потрібні, самі себе з'їсте
17.05.2026 22:31 Відповісти
ви шось хтіли сказати ? ...
17.05.2026 22:35 Відповісти
Глухий не почує, дурний не зрозуміє.
17.05.2026 22:37 Відповісти
це ви до себе звертаєтеся ? ...Мені ваша думка не цікава ... ...
17.05.2026 22:56 Відповісти
Я ж сказав не почує, не зрозуміє
17.05.2026 23:04 Відповісти
Фейк уже те, що ці особи Оманські, ошиваються у приміщеннях будівлі на Банковій з 2019 року, разом з моноШоблою аброхамія у ВРУ!!
17.05.2026 23:14 Відповісти
Нє торжь Скумбрію!
17.05.2026 20:19 Відповісти
хто зна, хто зна?
17.05.2026 20:20 Відповісти
Ну, можливо, поки що. Ішак також не фігурує поки що, бо має імунітет.
17.05.2026 20:21 Відповісти
Скумбрія почому?
17.05.2026 20:21 Відповісти
200 грн кіло
17.05.2026 20:24 Відповісти
дорого... хоча вона худа-худа...
17.05.2026 20:28 Відповісти
Кудою? У нас по 300
17.05.2026 23:07 Відповісти
17.05.2026 20:23 Відповісти
яка гарна пара........не розумію шо невистачало?
17.05.2026 21:47 Відповісти
Бабла не вистачало
17.05.2026 23:47 Відповісти
двічі не судимий, чотирижди ухилянт, чотирижди адвокат, один раз не під слідством, .........
17.05.2026 20:24 Відповісти
Це добре, бо у товарища Зеленського грошей на залог викупити Лену не буде.
17.05.2026 20:25 Відповісти
не переживай її не набучать
17.05.2026 20:26 Відповісти
А чом ні? Поярков казав, що баби зазвичай в курсі недвігі, штори там купить та шпалери в квіточку. Не Бубочку же сажать. Хай Ленка віддувається.
17.05.2026 20:30 Відповісти
нагадало "інший челсі. історія з донецька", так там коля левченко штори в хатинку собі Сам вибирав. "такі як в італії бачив" ))))))
17.05.2026 22:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Q1e0BWH2eL8&t=348s
тут з 45:00 по таймінгу ))))
17.05.2026 22:33 Відповісти
Можливо, касапи перепутали дермака зі скумбрією? Хоча там неможливо встановити, хто пасивний, а хто активний.
А ще можливий варіант - не скумбрія, а коханка Юдя...
17.05.2026 20:26 Відповісти
скумбрія свята баба
17.05.2026 20:28 Відповісти
Да там вся сімейка--малороси. прикро те,що вона навіть не вибачилась перед українським народом за свій вчинок. до речі ,як і сам президент за своїх друзів--корупціонерів і свою брехню по десятках випадків.
17.05.2026 20:52 Відповісти
а розслідування щодо першого бляді Zельонского?
17.05.2026 20:30 Відповісти
17.05.2026 20:33 Відповісти
Скумбрія це невігластво - можна пробачити.

А ось це вже державна зрада - покарання без терміну давності👇

17.05.2026 20:57 Відповісти
це ШІ . піздьож.
17.05.2026 21:35 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/20/7212906/
17.05.2026 21:48 Відповісти
це був сарказм)
17.05.2026 21:50 Відповісти
Вона,мабуть,не знала,що для неї будується Палац,та й не тільки...
17.05.2026 20:33 Відповісти
Лєнка-ополчєнка патріотка України!
17.05.2026 20:54 Відповісти
💯
17.05.2026 21:08 Відповісти
Хто передачi носити буде, якщо обох?
17.05.2026 21:01 Відповісти
А треба ще у 14му за репости сепарські іі перевіряти та торбити, тоді може муженьок з такими розборками в прези не поперлося, за це Пороху дизлайк.
17.05.2026 21:10 Відповісти
впевнена, що не поперся би в прези? Так, а серіал нащо знімали, і таке бабло витратили? Саме для того, щоб попертися.
17.05.2026 21:19 Відповісти
Що наказали, або за що заплатили, то і зробив
17.05.2026 21:25 Відповісти
Жена Цезаря вне подозрений.
17.05.2026 21:16 Відповісти
Тому дружин, сестер, матерів та коханок цезарів душили та травили пачками.
17.05.2026 21:55 Відповісти
Цікаві були часи
17.05.2026 22:01 Відповісти
Ну с першої ляді зрозуміло, а з другою, та іншими як?
17.05.2026 21:24 Відповісти
Нещодавно в інтерв'ю Прямому голова ТСК Гончаренко казав - А чого ви взяли шо R1 це він, а може це вона - мається на увазі палаци у дінастії. Можливо він вже знає більше з плівок.
17.05.2026 21:41 Відповісти
Да-да, канєшна))))
17.05.2026 21:46 Відповісти
Чума вона, а не леді.
17.05.2026 21:53 Відповісти
Ползёт по полю санитарка (звать Тамарка)
Кричит"Давай перевяжу!" (сикось-накось)
И в санитарную машину (студебеккер номер восемь)
С собою рядом положу (для антиресу)
17.05.2026 22:04 Відповісти
Є за що і скумбрію відкрити: може й збирають дані,які згодяться колись?
17.05.2026 22:18 Відповісти
Пока голобородько не посадят,первую леди трогать не будут
17.05.2026 22:27 Відповісти
Нечесть просроченого диктатора прийде час без диктатора і усі узнають що це таке
17.05.2026 22:54 Відповісти
 
 