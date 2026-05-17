Інформація про "розслідування" щодо першої леді Зеленської – російський фейк, - НАБУ та САП
Російські та проросійські медіа поширюють хвилю дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України Олени Зеленської. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це йдеться у заяві НАБУ та САП, повідомляє Цензор.НЕТ.
НАБУ та САП спростували ворожий фейк
"НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України. Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах", - наголошується в заяві Бюро.
У НАБУ зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку держави-агресора, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.
Своєю чергою у САП додали, що російська пропаганда вже не вперше намагається використати антикорупційні розслідування для дестабілізації нашої країни зсередини.
Антикорупційні органи закликали громадян та представників медіа "перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються РФ як елемент інформаційної війни проти України".
- Раніше в неділю, 17 травня, російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на "джерела в російських силових структурах" написало, що НАБУ і САП нібито готують арешт Олени Зеленської.
Нагадаємо:
Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявляв, що президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому слідстві у справі щодо будівництва "Династії".
Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост
20 квітня 2019, 15:01
Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.
"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті"Миротворця".
Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.
"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.
Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак https://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишивсяв архіві.
Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
