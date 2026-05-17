Інформація про "розслідування" щодо першої леді Зеленської – російський фейк, - НАБУ та САП

Російські та проросійські медіа поширюють хвилю дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України Олени Зеленської. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві НАБУ та САП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НАБУ та САП спростували ворожий фейк

"НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України. Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах", - наголошується в заяві Бюро.

У НАБУ зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку держави-агресора, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.

Своєю чергою у САП додали, що російська пропаганда вже не вперше намагається використати антикорупційні розслідування для дестабілізації нашої країни зсередини.

Антикорупційні органи закликали громадян та представників медіа "перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються РФ як елемент інформаційної війни проти України".

Раніше в неділю, 17 травня, російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на "джерела в російських силових структурах" написало, що НАБУ і САП нібито готують арешт Олени Зеленської.

Нагадаємо:

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявляв, що президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому слідстві у справі щодо будівництва "Династії".

Читайте також: Зеленський не є фігурантом розслідування, - Кривонос