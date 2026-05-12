Зеленський не є фігурантом розслідування, - Кривонос

Зеленський: Україна знає плани РФ на весну, літо та осінь

Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому слідстві у справі щодо будівництва "Династії.

Про це директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у межех досудового розслідування", - уточнив він.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

+12
В нього імунітет.
Поки що.
12.05.2026 14:58 Відповісти
+8
Бояри погані а він в білому? Не вірю, це як у Риби згнило все крім голови.
12.05.2026 14:55 Відповісти
+7
нажаль, зелене гундосе чудо юдо згніда досі вважається президентом.
то ж, має імунітет.
хто знає?
де подівся сожитєль гогіашвілі, буданга?
12.05.2026 15:01 Відповісти
12.05.2026 14:55 Відповісти
то якийсь "Вова" то ботоксний ? будував собі "хатинку" з Єрмаком ,Міндічем і Чернишовим ?
12.05.2026 14:57 Відповісти
12.05.2026 14:58 Відповісти
На жаль так.
12.05.2026 15:48 Відповісти
Тепер (як з Менделькою) треба дати оголошення у Facebook про пошук кандидатів на заміщення (тепер) вільної вакансії ВОВИ.
12.05.2026 14:58 Відповісти
Ржач...
12.05.2026 14:59 Відповісти
як так вова краде будує та не фігурує...
12.05.2026 14:59 Відповісти
Ви Всьо Врьоте...
Я Нічого не Знав....
12.05.2026 14:59 Відповісти
12.05.2026 15:01 Відповісти
Він мав би бути фігурантом розслідування СБУ, як би вона була.
12.05.2026 15:11 Відповісти
СБУ захищає таких від НАБУ та САП.
12.05.2026 15:49 Відповісти
Коли б мав би хоч залишок честі, подав би у відставку !
12.05.2026 15:18 Відповісти
Залишок - це частина того, що є в наявності, тільки у меншій кількості, ніж спочатку. У гандона квартального честі не було з моменту його зачаття. Не від чого там частці залишатися.
12.05.2026 16:52 Відповісти
Щука не виновата, что съела пескаря.
Виноват хвост.
12.05.2026 15:32 Відповісти
Прямо святий . От, і все набу!
12.05.2026 15:39 Відповісти
Вже мабуть якогось Вову знайшли, щоб переписати на нього палац у "Династії".
12.05.2026 15:40 Відповісти
Так, а Вова-хто? Хто, цей млть, Вова...?
12.05.2026 15:41 Відповісти
Вова усе і кришує ощадбанк неуспіває вивозити намародерене
12.05.2026 15:55 Відповісти
Це ж треба таке.... така свята людина і оточила себе такими покидьками....
12.05.2026 16:12 Відповісти
Він не фігурант, він пісюаніст
12.05.2026 16:18 Відповісти
Цікаво, все оточення Зе фігурує, а він ні. Хіба таке можливо? Я так розумію, що пока ні?
12.05.2026 16:21 Відповісти
"Антикорупціонери обісрались або як відмазати "вову".
12.05.2026 17:10 Відповісти
"царь - хороший ,бояре-плохие " це ,до речі ,кацапська приказка , панове диванні ура-патріоти ну і чим ми кращі за рашку ?
12.05.2026 17:16 Відповісти
ну шо ти репетуєш? набу не має права навіть розслідувати президента, не те що звинувачення висувати.
Але ЗЕгундосу вже очевидно що після відставки його чекатиме дуже цікаве життя.
Тому владу ця скотопочвара добровільно не віддасть вже ніколи.
12.05.2026 18:37 Відповісти
Розкажи ці пропагадистські казочки ,що "в нас всі рівні перед законом" комусь іншому, мені вже 55 років і за 30 з гаком років "незалежності" я вже надивився на нашу "правову державу " де багатим -все ,а бідним - закон ,а після 2022 бідним ще додалась бусифікація ,фронт і смерть.
12.05.2026 18:43 Відповісти
Ну а те що зєля не віддасть владу добровільно всім адекватним людям давно зрозуміло.
12.05.2026 18:45 Відповісти
12.05.2026 19:50 Відповісти
 
 