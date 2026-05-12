Зеленский не является фигурантом расследования, - Кривонос

Новости
2 123 27

Зеленський не є фігурантом розслідування, - Кривонос

Зеленский: Украина знает планы РФ на весну, лето и осень

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании по делу о строительстве "Династии".

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил сегодня во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", — уточнил он.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Увольнение Ермака

+12
В нього імунітет.
Поки що.
12.05.2026 14:58 Ответить
+8
Бояри погані а він в білому? Не вірю, це як у Риби згнило все крім голови.
12.05.2026 14:55 Ответить
+7
нажаль, зелене гундосе чудо юдо згніда досі вважається президентом.
то ж, має імунітет.
хто знає?
де подівся сожитєль гогіашвілі, буданга?
12.05.2026 15:01 Ответить
то якийсь "Вова" то ботоксний ? будував собі "хатинку" з Єрмаком ,Міндічем і Чернишовим ?
12.05.2026 14:57 Ответить
В нього імунітет.
Поки що.
12.05.2026 14:58 Ответить
На жаль так.
12.05.2026 15:48 Ответить
Тепер (як з Менделькою) треба дати оголошення у Facebook про пошук кандидатів на заміщення (тепер) вільної вакансії ВОВИ.
12.05.2026 14:58 Ответить
Ржач...
12.05.2026 14:59 Ответить
як так вова краде будує та не фігурує...
12.05.2026 14:59 Ответить
Ви Всьо Врьоте...
Я Нічого не Знав....
12.05.2026 14:59 Ответить
12.05.2026 15:01 Ответить
Він мав би бути фігурантом розслідування СБУ, як би вона була.
12.05.2026 15:11 Ответить
СБУ захищає таких від НАБУ та САП.
12.05.2026 15:49 Ответить
Коли б мав би хоч залишок честі, подав би у відставку !
12.05.2026 15:18 Ответить
Залишок - це частина того, що є в наявності, тільки у меншій кількості, ніж спочатку. У гандона квартального честі не було з моменту його зачаття. Не від чого там частці залишатися.
12.05.2026 16:52 Ответить
Щука не виновата, что съела пескаря.
Виноват хвост.
12.05.2026 15:32 Ответить
Прямо святий . От, і все набу!
12.05.2026 15:39 Ответить
Вже мабуть якогось Вову знайшли, щоб переписати на нього палац у "Династії".
12.05.2026 15:40 Ответить
Так, а Вова-хто? Хто, цей млть, Вова...?
12.05.2026 15:41 Ответить
Вова усе і кришує ощадбанк неуспіває вивозити намародерене
12.05.2026 15:55 Ответить
Це ж треба таке.... така свята людина і оточила себе такими покидьками....
12.05.2026 16:12 Ответить
Він не фігурант, він пісюаніст
12.05.2026 16:18 Ответить
Цікаво, все оточення Зе фігурує, а він ні. Хіба таке можливо? Я так розумію, що пока ні?
12.05.2026 16:21 Ответить
"Антикорупціонери обісрались або як відмазати "вову".
12.05.2026 17:10 Ответить
"царь - хороший ,бояре-плохие " це ,до речі ,кацапська приказка , панове диванні ура-патріоти ну і чим ми кращі за рашку ?
12.05.2026 17:16 Ответить
ну шо ти репетуєш? набу не має права навіть розслідувати президента, не те що звинувачення висувати.
Але ЗЕгундосу вже очевидно що після відставки його чекатиме дуже цікаве життя.
Тому владу ця скотопочвара добровільно не віддасть вже ніколи.
12.05.2026 18:37 Ответить
Розкажи ці пропагадистські казочки ,що "в нас всі рівні перед законом" комусь іншому, мені вже 55 років і за 30 з гаком років "незалежності" я вже надивився на нашу "правову державу " де багатим -все ,а бідним - закон ,а після 2022 бідним ще додалась бусифікація ,фронт і смерть.
12.05.2026 18:43 Ответить
Ну а те що зєля не віддасть владу добровільно всім адекватним людям давно зрозуміло.
12.05.2026 18:45 Ответить
12.05.2026 19:50 Ответить
 
 