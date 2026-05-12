Зеленский не является фигурантом расследования, - Кривонос
Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании по делу о строительстве "Династии".
Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил сегодня во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", — уточнил он.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
-
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки що.
Я Нічого не Знав....
то ж, має імунітет.
хто знає?
де подівся сожитєль гогіашвілі, буданга?
Виноват хвост.
Але ЗЕгундосу вже очевидно що після відставки його чекатиме дуже цікаве життя.
Тому владу ця скотопочвара добровільно не віддасть вже ніколи.