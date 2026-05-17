Информация о "расследовании" в отношении первой леди Зеленской – российский фейк, – НАБУ и САП

Российские и пророссийские СМИ распространяют волну дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении НАБУ и САП, сообщает Цензор.НЕТ.

НАБУ и САП опровергли вражеский фейк

"НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских медиа очередной волны дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины. Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не совершают никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах", - отмечается в заявлении Бюро.

В НАБУ отметили, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны государства-агрессора, направленной на дискредитацию украинских институтов, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.

В свою очередь, в САП добавили, что российская пропаганда уже не впервые пытается использовать антикоррупционные расследования для дестабилизации нашей страны изнутри.

Антикоррупционные органы призвали граждан и представителей медиа "проверять информацию, пользоваться официальными источниками и не способствовать распространению манипуляций и фейков, используемых РФ как элемент информационной войны против Украины".

Ранее в воскресенье, 17 мая, российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "источники в российских силовых структурах" написало, что НАБУ и САП якобы готовят арест Елены Зеленской.

Напомним:

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном следствии по делу строительства "Династии".

