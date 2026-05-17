Информация о "расследовании" в отношении первой леди Зеленской – российский фейк, – НАБУ и САП

Российские и пророссийские СМИ распространяют волну дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении НАБУ и САП, сообщает Цензор.НЕТ.

НАБУ и САП опровергли вражеский фейк

"НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских медиа очередной волны дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины. Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не совершают никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах", - отмечается в заявлении Бюро.

В НАБУ отметили, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны государства-агрессора, направленной на дискредитацию украинских институтов, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.

В свою очередь, в САП добавили, что российская пропаганда уже не впервые пытается использовать антикоррупционные расследования для дестабилизации нашей страны изнутри.

Антикоррупционные органы призвали граждан и представителей медиа "проверять информацию, пользоваться официальными источниками и не способствовать распространению манипуляций и фейков, используемых РФ как элемент информационной войны против Украины".

  • Ранее в воскресенье, 17 мая, российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "источники в российских силовых структурах" написало, что НАБУ и САП якобы готовят арест Елены Зеленской.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном следствии по делу строительства "Династии".

Читайте також: Зеленський не є фігурантом розслідування, - Кривонос

 

Дуже шкода ...а селедку є за шо трогнуть ....
Може пора починати хоч би за цей злочин?
Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост

20 квітня 2019, 15:01

Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті"Миротворця".

Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.

"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.

Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак https://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишивсяв архіві.
Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
Ну, можливо, поки що. Ішак також не фігурує поки що, бо має імунітет.
Дуже шкода ...а селедку є за шо трогнуть ....
https://www.youtube.com/watch?v=1DrFZHQShWA&lc=UgyuXehYRJsR0xAsG_t4AaABAg

Тому порадуємо не фейком а справжнью життєвою історією НЕ МАРОДЕРА ( агенти ворога ж не мародери ) , а друга Зеленського , кума здається , й Скумбрії у тч , Андрюші trumpa ( то кремлівське погоняло в перекладі Козир) .
Тобто, Кремль сидів роками на розробці трумпів - для України та США
То висновок на сьогодні маємо такий - ЗЕбариги мародери здали агента мацкви Козира , щоб хоча б залишитись НУ ЧІСТА БАРИГАМІ а не зрадниками? Так доля-судьбінушка мародерів страшніша ніж заарештованих агентів ворога ...Я правільна панімаю?
Стихотворение 18го века...⁠⁠
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."

Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
Да вам і рабсіяни не потрібні, самі себе з'їсте
ви шось хтіли сказати ? ...
Глухий не почує, дурний не зрозуміє.
це ви до себе звертаєтеся ? ...Мені ваша думка не цікава ... ...
Я ж сказав не почує, не зрозуміє
Фейк уже те, що ці особи Оманські, ошиваються у приміщеннях будівлі на Банковій з 2019 року, разом з моноШоблою аброхамія у ВРУ!!
Нє торжь Скумбрію!
хто зна, хто зна?
Скумбрія почому?
200 грн кіло
дорого... хоча вона худа-худа...
Кудою? У нас по 300
яка гарна пара........не розумію шо невистачало?
Бабла не вистачало
двічі не судимий, чотирижди ухилянт, чотирижди адвокат, один раз не під слідством, .........
Це добре, бо у товарища Зеленського грошей на залог викупити Лену не буде.
не переживай її не набучать
А чом ні? Поярков казав, що баби зазвичай в курсі недвігі, штори там купить та шпалери в квіточку. Не Бубочку же сажать. Хай Ленка віддувається.
нагадало "інший челсі. історія з донецька", так там коля левченко штори в хатинку собі Сам вибирав. "такі як в італії бачив" ))))))
https://www.youtube.com/watch?v=Q1e0BWH2eL8&t=348s
тут з 45:00 по таймінгу ))))
Можливо, касапи перепутали дермака зі скумбрією? Хоча там неможливо встановити, хто пасивний, а хто активний.
А ще можливий варіант - не скумбрія, а коханка Юдя...
скумбрія свята баба
Да там вся сімейка--малороси. прикро те,що вона навіть не вибачилась перед українським народом за свій вчинок. до речі ,як і сам президент за своїх друзів--корупціонерів і свою брехню по десятках випадків.
а розслідування щодо першого бляді Zельонского?
Скумбрія це невігластво - можна пробачити.

А ось це вже державна зрада - покарання без терміну давності👇

це ШІ . піздьож.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/20/7212906/
це був сарказм)
Вона,мабуть,не знала,що для неї будується Палац,та й не тільки...
Лєнка-ополчєнка патріотка України!
💯
Хто передачi носити буде, якщо обох?
А треба ще у 14му за репости сепарські іі перевіряти та торбити, тоді може муженьок з такими розборками в прези не поперлося, за це Пороху дизлайк.
впевнена, що не поперся би в прези? Так, а серіал нащо знімали, і таке бабло витратили? Саме для того, щоб попертися.
Що наказали, або за що заплатили, то і зробив
Жена Цезаря вне подозрений.
Тому дружин, сестер, матерів та коханок цезарів душили та травили пачками.
Цікаві були часи
Ну с першої ляді зрозуміло, а з другою, та іншими як?
Нещодавно в інтерв'ю Прямому голова ТСК Гончаренко казав - А чого ви взяли шо R1 це він, а може це вона - мається на увазі палаци у дінастії. Можливо він вже знає більше з плівок.
Да-да, канєшна))))
Чума вона, а не леді.
Ползёт по полю санитарка (звать Тамарка)
Кричит"Давай перевяжу!" (сикось-накось)
И в санитарную машину (студебеккер номер восемь)
С собою рядом положу (для антиресу)
Є за що і скумбрію відкрити: може й збирають дані,які згодяться колись?
Пока голобородько не посадят,первую леди трогать не будут
Нечесть просроченого диктатора прийде час без диктатора і усі узнають що це таке
