Информация о "расследовании" в отношении первой леди Зеленской – российский фейк, – НАБУ и САП
Российские и пророссийские СМИ распространяют волну дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом говорится в заявлении НАБУ и САП, сообщает Цензор.НЕТ.
НАБУ и САП опровергли вражеский фейк
"НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских медиа очередной волны дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины. Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не совершают никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах", - отмечается в заявлении Бюро.
В НАБУ отметили, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны государства-агрессора, направленной на дискредитацию украинских институтов, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.
В свою очередь, в САП добавили, что российская пропаганда уже не впервые пытается использовать антикоррупционные расследования для дестабилизации нашей страны изнутри.
Антикоррупционные органы призвали граждан и представителей медиа "проверять информацию, пользоваться официальными источниками и не способствовать распространению манипуляций и фейков, используемых РФ как элемент информационной войны против Украины".
- Ранее в воскресенье, 17 мая, российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "источники в российских силовых структурах" написало, что НАБУ и САП якобы готовят арест Елены Зеленской.
Напомним:
Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном следствии по делу строительства "Династии".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому порадуємо не фейком а справжнью життєвою історією НЕ МАРОДЕРА ( агенти ворога ж не мародери ) , а друга Зеленського , кума здається , й Скумбрії у тч , Андрюші trumpa ( то кремлівське погоняло в перекладі Козир) .
Тобто, Кремль сидів роками на розробці трумпів - для України та США
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
тут з 45:00 по таймінгу ))))
А ще можливий варіант - не скумбрія, а коханка Юдя...
Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост
20 квітня 2019, 15:01
Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.
"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті"Миротворця".
Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.
"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.
Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак https://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишивсяв архіві.
Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
бляді Zельонского?
А ось це вже державна зрада - покарання без терміну давності👇
Кричит"Давай перевяжу!" (сикось-накось)
И в санитарную машину (студебеккер номер восемь)
С собою рядом положу (для антиресу)