Пісок з цвинтаря для маєтків Зеленського і Єрмака возила техніка мера Українки Туренка, - Bihus.Info

Пісок з цвинтаря міста Українка, який незаконно добували й надалі використовували для будівництва котеджного містечка "Династія" в Козині, возила техніка мера міста Олександра Туренка. Йому нещодавно оголосили підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, улітку 2022 року Українська міська рада уклала договір на організацію благоустрою міського кладовища з приватним підрядником. Під час робіт використовувалася техніка, яка належить меру міста Олександру Туренку.

В той же період правоохоронці почали розслідувати факт незаконного видобутку і вивезення піску з об’єкта.

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Як стверджується в розслідуванні, вилучені правоохоронцями журнал в'їзду-виїзду техніки та відеозаписи свідчать, що самоскид, який належить Туренку, доставляв пісок на будівельний майданчик котеджного містечка "Династія".

За даними слідства, цей комплекс будували для найближчого оточення президента Володимира Зеленського.

Зв'язок з Єрмаком та підозра

Bihus.Info також встановив, що родина Туренка має давній зв’язок з родиною колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, для якого, за версією правоохоронців, і зводився один з будинків в "Династії". Зокрема, у 2010 році Єрмак переписав одну зі своїх компаній на дружину Туренка Ларису.

Журналісти нагадують, що за епізодом із незаконним видобутком піску Туренко покарання не отримав. Натомість кілька тижнів тому йому оголосили підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів.

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За даними слідства, Туренко міг організувати схему оформлення ділянок у приватну власність, частину з яких потім легалізовували шляхом укладання договорів купівлі-продажу з третіми особами.

Для частини особливо дорогих ділянок на березі річки Стугна та в лісовому масиві була нібито вигадана окрема схема, яка полягала в штучній заміні координат. Відтак, за документами менш цінні землі де-факто перетворювалися на значно коштовніші. Загальні збитки слідство оцінює у понад 75 млн грн.

Суд обрав Туренку запобіжний захід у вигляді застави майже 20 млн грн, зобов'язав здати закордонний паспорт і обмежив спілкування зі свідками. Сам мер та його захист називають підозру необґрунтованою.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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