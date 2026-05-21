Єрмак про кооператив "Династія": "Факт будівництва невідомої мені резиденції не є злочином"
Колишній очільник ОП Андрій Єрмак, якого підозрюють у відмиванні грошей на будівництві кооперативу "Династія", заявив, що не вважає це складом злочину.
Про це він заявив у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Єрмак вважає справу проти себе безпідставною
Він вчергове відкинув звинувачення: "Сам факт будівництва якоїсь невідомої мені резиденції –– не є автоматично складом злочину".
За словами екскерівника ОП, доказів його причетності до легалізації грошей на цьому немає.
Також він додав, що був готовий внести близько 10 млн гривень застави за себе — але врешті не зробив цього, бо поїхав у СІЗО.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
-
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
-
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
-
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Открылась дверь, и я в момент растаял
В прекрасной паре глаз бездонной глубины.
Диванчик плюш, болванчик из Китая
И опахало неизвестной мне страны.
Але їм можна водити чим завгодно. Бо в цілому вони ***** не знають.
Значіть він тут ні при чому.
Гниди та воші в одному флаконі
А саме будівництво - легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.
- А это памятник неизвестному матросу Рабиновичу!
Турист в недоумении спрашивает:
- Послушайте, но если он неизвестный, то почему же Рабинович?
- Вы меня неправильно поняли! Совершенно не известно, был ли он вообще матросом, но фамилия его - Рабинович!
Хтось мені побудував хороми, а я і не знав про це!
То дійсно якісь обрані небом люди!
В когось теща збагачується під час кризи, от просто так. В когось старенька мама, в когось жінка зненацька стає міліонершою!
Де нам простим холопам, ? від нас Бог відвернувся. Щож то треба зробити так щоб було як їм? Може до Фншуй? Вона наколдує?
як адвокат, мав би знати, що будівництво і якоїсь відомої йому резиденції не є складом злочину, та й НАБУ не звинувачує його в знанні чи незнанні цієї резиденції, тому хотілось би почути щось конкретне саме по звинуваченню і хто такий Вова?
дайош Борисьічу звание Героя - от его незнания возниаают дворцьі !