Єрмак про кооператив "Династія": "Факт будівництва невідомої мені резиденції не є злочином"

Колишній очільник ОП Андрій Єрмак, якого підозрюють у відмиванні грошей на будівництві кооперативу "Династія", заявив, що не вважає це складом злочину.

Єрмак вважає справу проти себе безпідставною

Він вчергове відкинув звинувачення: "Сам факт будівництва якоїсь невідомої мені резиденції –– не є автоматично складом злочину".

За словами екскерівника ОП, доказів його причетності до легалізації грошей на цьому немає.

Також він додав, що був готовий внести близько 10 млн гривень застави за себе — але врешті не зробив цього, бо поїхав у СІЗО.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Падло брехливе.
21.05.2026 16:29 Відповісти
Єрмак прикинувся тупим, що нічого не знаю, моя хата з краю: "...факт будівництва якоїсь невідомої мені резиденції..."
21.05.2026 16:29 Відповісти
Будував - а за які статки - не ваше діло - Єрмак
21.05.2026 16:24 Відповісти
21.05.2026 16:24 Відповісти
21.05.2026 16:29 Відповісти
Я не я, і хата не моя!!
21.05.2026 19:14 Відповісти
.. ТА ЩЕ й бідним .. лише 10 лимонів застави .. . та він ту заставу в долярах міг сам закрить намародерили на крові ...
21.05.2026 19:49 Відповісти
Так він сам і закрив. Роздав своїм шісткам 140 лимонів і вони внесли за нього ці гроші.
21.05.2026 20:56 Відповісти
21.05.2026 16:29 Відповісти
Сам факт будівництва якоїсь невідомої мені резиденції -- не є автоматично складом злочину".
Открылась дверь, и я в момент растаял
В прекрасной паре глаз бездонной глубины.
Диванчик плюш, болванчик из Китая
И опахало неизвестной мне страны.
21.05.2026 16:30 Відповісти
Оце так брехло !!
21.05.2026 16:36 Відповісти
Амкриканці(НАБУ) дадуть факти.
21.05.2026 16:36 Відповісти
Сам факт падіння невідомої цегли йому на кумпол не протирічитмме законам фізики.
21.05.2026 16:39 Відповісти
вкраїнчикам вчергове поводили зеленим прутнем по губах
21.05.2026 16:49 Відповісти
Тим, хто не знає, що таке предикатний злочин, поводили.
Але їм можна водити чим завгодно. Бо в цілому вони ***** не знають.
21.05.2026 18:14 Відповісти
Деградовані покидьки, навіть відкинемо кримінальну сторону будівництва ''Династії', під Києвом ворог вбиває, катує, гвалтує українок і дітей, люди піднялися на захист України, скидаються по гривні, бо влада всі гроші закатав в асфальт, в воно будувало собі маєтки. Ще кізяки не відпали від п'яток, дупа в лайні, а воно вже себе побачило царем і мало жити у великому палаці.
21.05.2026 17:19 Відповісти
Ну немає фото або відео де ермак в робі з лопатою або тачкою вкалує на Династії.
Значіть він тут ні при чому.
Гниди та воші в одному флаконі
21.05.2026 17:27 Відповісти
Злочин був тоді, коли отримувалися гроші, на які будувалася "Династія".
А саме будівництво - легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.
21.05.2026 18:13 Відповісти
- Идет экскурсия по Одессе, гид показывает на высокий обелиск и говорит:
- А это памятник неизвестному матросу Рабиновичу!
Турист в недоумении спрашивает:
- Послушайте, но если он неизвестный, то почему же Рабинович?
- Вы меня неправильно поняли! Совершенно не известно, был ли он вообще матросом, но фамилия его - Рабинович!
21.05.2026 18:17 Відповісти
"Понять и простить" Ніякого іншого варіанту не передбачено, хіба даремно практично всі прокурвори-інваліди поновились на своїх посадах...
21.05.2026 18:23 Відповісти
Якщо загнати туда кілька бульдозерів, то і власник зразу знайдеться.
21.05.2026 18:53 Відповісти
краще загнати йому голки під нігті щоб пам.ять падло освіжив і згадав кому будували маєтки під час війни на вкрадене бабло . хто там у андрюхи сусіди і звідки ті мільйони долларів
21.05.2026 19:43 Відповісти
треба судом прийняти рішення про повернення вкраденого піску, на якому зведені резиденції, власники точно не обявляться, бо кому хочеться викопувати пісок з-під будівель, і тоді передати майно державі, автоматично буде виконана обіцянка Президента віддати всі резиденції простим українським дітям.
21.05.2026 20:27 Відповісти
підміняє факти, будувати звичайно не злочин, а от чи за легальні баблоси, от це питання.
21.05.2026 19:48 Відповісти
Шикарно!
Хтось мені побудував хороми, а я і не знав про це!
То дійсно якісь обрані небом люди!
В когось теща збагачується під час кризи, от просто так. В когось старенька мама, в когось жінка зненацька стає міліонершою!
Де нам простим холопам, ? від нас Бог відвернувся. Щож то треба зробити так щоб було як їм? Може до Фншуй? Вона наколдує?
21.05.2026 19:53 Відповісти
треба вміти розводити лохів, найприбутковіший бізнес на теренах України, поки українці перебувають в летаргічному постсовдепівському сні.
21.05.2026 20:29 Відповісти
"Сам факт будівництва якоїсь невідомої мені резиденції -- не є автоматично складом злочину"

як адвокат, мав би знати, що будівництво і якоїсь відомої йому резиденції не є складом злочину, та й НАБУ не звинувачує його в знанні чи незнанні цієї резиденції, тому хотілось би почути щось конкретне саме по звинуваченню і хто такий Вова?
21.05.2026 20:23 Відповісти
... зрадники і злодії повинні сидіти в тюрмі.
21.05.2026 20:56 Відповісти
сколько денег из помощи пошло на єтот судебньій балаган ?
дайош Борисьічу звание Героя - от его незнания возниаают дворцьі !
22.05.2026 07:58 Відповісти
Як це називається, увімкнути окуня? Не знаю, не чув, не бачив, не нюхав, ...
22.05.2026 08:27 Відповісти
 
 