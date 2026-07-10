Песок с кладбища для поместий Зеленского и Ермака возила техника мэра Украинки Туренко, — Bihus.Info

Песок с кладбища города Украинка, который незаконно добывали и впоследствии использовали для строительства коттеджного городка "Династия" в Козине, перевозила техника мэра города Александра Туренко. Ему недавно объявили подозрение в незаконном завладении землей и растрате бюджетных средств.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, летом 2022 года Украинский городской совет заключил договор на благоустройство городского кладбища с частным подрядчиком. Во время работ использовалась техника, принадлежащая мэру города Александру Туренко.

В тот же период правоохранители начали расследовать факт незаконной добычи и вывоза песка с объекта.

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Как утверждается в расследовании, изъятые правоохранительными органами журнал въезда-выезда техники и видеозаписи свидетельствуют, что самосвал, принадлежащий Туренко, доставлял песок на строительную площадку коттеджного городка "Династия".

По данным следствия, этот комплекс строился для ближайшего окружения президента Владимира Зеленского.

Связь с Ермаком и подозрение

Bihus.Info также установил, что семья Туренко имеет давние связи с семьей бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, для которого, по версии правоохранителей, и возводился один из домов в "Династии". В частности, в 2010 году Ермак переписал одну из своих компаний на жену Туренко Ларису.

Журналисты напоминают, что за эпизод с незаконной добычей песка Туренко наказания не понес. Зато несколько недель назад ему объявили подозрение в незаконном завладении землей и растрате бюджетных средств.

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По данным следствия, Туренко мог организовать схему оформления участков в частную собственность, часть из которых затем легализовывали путем заключения договоров купли-продажи с третьими лицами.

Для части особенно дорогих участков на берегу реки Стугна и в лесном массиве якобы была придумана отдельная схема, заключавшаяся в искусственной замене координат. Таким образом, по документам менее ценные земли де-факто превращались в значительно более дорогие. Общий ущерб следствие оценивает в более чем 75 млн грн.

Суд избрал Туренко меру пресечения в виде залога почти 20 млн грн, обязал сдать загранпаспорт и ограничил общение со свидетелями. Сам мэр и его защита называют подозрение необоснованным.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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