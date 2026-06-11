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Новости Миндичгейт Строительство Династии
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Дома компании фигурантов дела "Династия" выставлены на продажу: их до сих пор не арестовали, — СМИ

Часть активов компании, корпоративные права которой арестованы в связи с фигурированием подозреваемых в деле НАБУ/САП о незаконном создании кооператива "Династия", выставлена на открытую продажу. Речь идет об элитной недвижимости в закрытом коттеджном городке под Козином, которую следствие считает подконтрольной людям экс-вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оказалось, что пока Высший антикоррупционный суд налагает аресты на имущество, сами подозреваемые успевают распродавать элитные коттеджи в самом дорогом пригородном направлении.

Подозрения, аресты и "тень Чернышова"

Отмечается, что Лилия Лысенко и Геннадий Опальчук получили подозрения от НАБУ и САП в рамках коррупционного дела по "Династии". Именно на них было официально оформлено строительство резиденции для, вероятно, Тимура Миндича, Андрея Ермака и Алексея Чернышова.

Это строительство первыми показали журналисты Bihus.Info прошлым летом.

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Кооператив

Лисенко и Опальчука считают ключевыми исполнителями в схеме легализации незаконных доходов на сумму более 50 миллионов гривен. Следствие указывает на то, что эти лица подконтрольны экс-чиновнику Чернышову. На данный момент ВАКС уже избрал им меры пресечения и наложил арест на их личное имущество, а также на корпоративные права компаний, совладельцами которых они являются.

Фигуранты дела

Схема с "Лесным кварталом"

Одной из таких структур является ООО "Лесной квартал", где Лисенко и Опальчук владеют по 25% уставного капитала каждый. На корпоративные права фирмы судом наложен запрет на отчуждение. Однако журналисты обнаружили правовую лазейку: непосредственно активы самой компании не арестованы.

А ценность этого ООО заключается именно в активах — 5 роскошных домах различной площади на территории закрытого элитного коттеджного городка под Козином, который находится всего в нескольких километрах от "Династии". Более того, как минимум два из них сейчас свободно продаются.

Журналисты под видом покупателей поговорили с риелтором и узнали подробности. В частности, что оба дома без ремонта, а земля под ними арендована у "Лесного квартала" до 2032 года.

  • Объект №1: Дом площадью 502 кв. м без внутренней отделки. Риелтор просит за него $360 тысяч.
  • Объект №2: Коттедж площадью 650 кв. м. Недвижимость предлагают со значительной скидкой (цена упала с $1000 до $600 за квадратный метр), что в сумме составляет $390 тысяч.

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Фигуранты дела

Фигуранты дела

Реакция фигурантов

В комментарии журналистам Лилия Лысенко заявила, что не видит противоречий, поскольку "арест корпоративных прав фирмы и имущества — это разные вещи". Геннадий Опальчук выслушал вопросы и попросил прислать их в письменном виде, но на момент выхода сюжета ответа не предоставил.

Отмечается, что НАБУ/САП не смогли наложить арест на недвижимость "Лесного квартала" из-за наличия в структуре собственности компании третьих лиц — людей, которые хронологически не фигурируют в производстве по делу "Династии".

В то же время журналисты подчеркивают важный факт: приобретение Лысенко и Опальчуком долей в этой компании с уже готовыми элитными активами странным образом совпало по времени с активной фазой строительства "Династии", что вызывает обоснованные вопросы следствия о происхождении сотен тысяч долларов на эти инвестиции.

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Автор: 

Киевская область (4669) недвижимость (852) Бигус Денис (203) Чернышов Алексей (261) Козин (4)
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Топ комментарии
+14
Якщо з'явилася така інформація, значить чекаємо найближчим часом новини про напад на Естонію, закупівлю гріпенів, українську балістику і так далі.
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11.06.2026 21:49 Ответить
+10
А я думаю - ми побачимо Лідара у класичній вишиванці і шароварах, який буде співати гімн в вечірньому відосіку. Уявив, і заплакав.....
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11.06.2026 21:53 Ответить
+9
Поразительная тупость. Четверо подонков, имена трёх из них точно известны, а незламный и потужный Вова R1 до сих пор где-то прячется от публики, в своё время решили, что ухватили Бога за бороду и много лет будут жить и дальше воровать вместе. Тырили даже песок с кладбища для стройки и думали, что им и дальше всё будет сходить с их липких ручонок...
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11.06.2026 21:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо з'явилася така інформація, значить чекаємо найближчим часом новини про напад на Естонію, закупівлю гріпенів, українську балістику і так далі.
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11.06.2026 21:49 Ответить
А я думаю - ми побачимо Лідара у класичній вишиванці і шароварах, який буде співати гімн в вечірньому відосіку. Уявив, і заплакав.....
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11.06.2026 21:53 Ответить
Олень педров ти у своєму какашніку з балалайкою співатимеш
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11.06.2026 22:23 Ответить
Знову нахрюкався в гімно?
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11.06.2026 22:35 Ответить
І Вовин теж?
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11.06.2026 21:49 Ответить
Посполиті не розуміють, що "ймовірно" - це хороший аргмент для журналістів. Але не для суддів. Тому НАБУ яскраво блищить в медіа, але йде з підтиснутим хвостом із суду.
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11.06.2026 21:49 Ответить
Це черговий спектакль.
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11.06.2026 21:54 Ответить
От засікайте час, зараз буде забивання потужностями династії.
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11.06.2026 21:54 Ответить
Власнико з бойко, татаровим і єрмаком та портновськими від мертвечука, усіх родичів служок з ВРУ «підняли», щоб замилити цю справу!!!!
Помічники ригоАНАЛІВ що сидять на посадах в структурі державних органів гімном сходять, щоб допомогти Оманському!!!
Там такі шлейфи з осіб вертухаїв в органах вимальовуються/проявляються, що навіть раніше і подумати журналісти не могли!!
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11.06.2026 21:58 Ответить
Зечмо на своїх плечах притягнув весь числений антимайдан, обсіли щури все, що могли.
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11.06.2026 22:03 Ответить
Поразительная тупость. Четверо подонков, имена трёх из них точно известны, а незламный и потужный Вова R1 до сих пор где-то прячется от публики, в своё время решили, что ухватили Бога за бороду и много лет будут жить и дальше воровать вместе. Тырили даже песок с кладбища для стройки и думали, что им и дальше всё будет сходить с их липких ручонок...
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11.06.2026 21:58 Ответить
Все зійде. Немає опцій позбавити влади зеленського і притягнути до відповідальності, причина - тупе населення
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11.06.2026 23:14 Ответить
І шахеди туди не літають, договорняк з рашкою однозначно. Може на кримський міст обміняли, бо ж стоїть собі спокійно, для виду наче охороняється.
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11.06.2026 21:58 Ответить
Вова ні в чом нє вінават !
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11.06.2026 22:00 Ответить
У "неопознанного" Вовы есть еще. Но даром такое не пройдет).
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11.06.2026 22:04 Ответить
Купят подставные лица, которые впоследствии настоящим хозяевам домов будут сдавать "в аренду за 1 гривну".
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11.06.2026 22:16 Ответить
А Вова в курсі,що його будинок продається?
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11.06.2026 22:19 Ответить
ета апять ачєрєдноє проста так савпавшеє савпадєніє...
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11.06.2026 22:20 Ответить
Знесіть і місце рохрівняйе щоб і сліда не було бо куплять такіж самі падлюки тільки хитріші
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11.06.2026 22:28 Ответить
 
 