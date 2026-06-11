Дома компании фигурантов дела "Династия" выставлены на продажу: их до сих пор не арестовали, — СМИ

Часть активов компании, корпоративные права которой арестованы в связи с фигурированием подозреваемых в деле НАБУ/САП о незаконном создании кооператива "Династия", выставлена на открытую продажу. Речь идет об элитной недвижимости в закрытом коттеджном городке под Козином, которую следствие считает подконтрольной людям экс-вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оказалось, что пока Высший антикоррупционный суд налагает аресты на имущество, сами подозреваемые успевают распродавать элитные коттеджи в самом дорогом пригородном направлении.

Подозрения, аресты и "тень Чернышова"

Отмечается, что Лилия Лысенко и Геннадий Опальчук получили подозрения от НАБУ и САП в рамках коррупционного дела по "Династии". Именно на них было официально оформлено строительство резиденции для, вероятно, Тимура Миндича, Андрея Ермака и Алексея Чернышова.

Это строительство первыми показали журналисты Bihus.Info прошлым летом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак о кооперативе "Династия": "Факт строительства неизвестной мне резиденции не является преступлением"

Лисенко и Опальчука считают ключевыми исполнителями в схеме легализации незаконных доходов на сумму более 50 миллионов гривен. Следствие указывает на то, что эти лица подконтрольны экс-чиновнику Чернышову. На данный момент ВАКС уже избрал им меры пресечения и наложил арест на их личное имущество, а также на корпоративные права компаний, совладельцами которых они являются.

Схема с "Лесным кварталом"

Одной из таких структур является ООО "Лесной квартал", где Лисенко и Опальчук владеют по 25% уставного капитала каждый. На корпоративные права фирмы судом наложен запрет на отчуждение. Однако журналисты обнаружили правовую лазейку: непосредственно активы самой компании не арестованы.

А ценность этого ООО заключается именно в активах — 5 роскошных домах различной площади на территории закрытого элитного коттеджного городка под Козином, который находится всего в нескольких километрах от "Династии". Более того, как минимум два из них сейчас свободно продаются.

Журналисты под видом покупателей поговорили с риелтором и узнали подробности. В частности, что оба дома без ремонта, а земля под ними арендована у "Лесного квартала" до 2032 года.

Объект №1: Дом площадью 502 кв. м без внутренней отделки. Риелтор просит за него $360 тысяч.

Дом площадью 502 кв. м без внутренней отделки. Риелтор просит за него $360 тысяч. Объект №2: Коттедж площадью 650 кв. м. Недвижимость предлагают со значительной скидкой (цена упала с $1000 до $600 за квадратный метр), что в сумме составляет $390 тысяч.

Читайте также: Предыдущий план финансирования "Династии" предусматривал $8,5 млн

Реакция фигурантов

В комментарии журналистам Лилия Лысенко заявила, что не видит противоречий, поскольку "арест корпоративных прав фирмы и имущества — это разные вещи". Геннадий Опальчук выслушал вопросы и попросил прислать их в письменном виде, но на момент выхода сюжета ответа не предоставил.

Отмечается, что НАБУ/САП не смогли наложить арест на недвижимость "Лесного квартала" из-за наличия в структуре собственности компании третьих лиц — людей, которые хронологически не фигурируют в производстве по делу "Династии".

В то же время журналисты подчеркивают важный факт: приобретение Лысенко и Опальчуком долей в этой компании с уже готовыми элитными активами странным образом совпало по времени с активной фазой строительства "Династии", что вызывает обоснованные вопросы следствия о происхождении сотен тысяч долларов на эти инвестиции.

Читайте также: Землю для строительства "Династии" приобрели по цене в пять раз ниже