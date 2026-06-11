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Новини Міндічгейт Будівництво Династії
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Будинки компанії фігурантів справи "Династія" виставили на продаж: їх досі не арештували, - ЗМІ

Частина активів компанії, чиї корпоративні права арештовані через фігурування підозрюваних у справі НАБУ/САП про незаконну розбудову кооперативу "Династія", виставлена на вільний продаж. Йдеться про елітну нерухомість у закритому котеджному містечку під Козином, яку слідство вважає підконтрольною людям ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Виявилося, що поки Вищий антикорупційний суд накладає арешти на майно, самі підозрювані встигають розпродувати елітні котеджі у найдорожчому приміському напрямку.

Підозри, арешти та "тінь Чернишова"

Зазначається, що Лілія Лисенко та Геннадій Опальчук отримали підозри від НАБУ та САП в рамках корупційної справи щодо "Династії". Саме на них було офіційно оформлене зведення резиденції для, ймовірно, Тімура Міндіча, Андрія Єрмака та Олексія Чернишова.

Це будівництво першими показали журналісти Bihus.Info минулого літа.

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Кооператив Династія

Лисенко та Опальчука вважають ключовими виконавцями у схемі легалізації незаконних доходів на суму понад 50 мільйонів гривень. Слідство вказує на те, що ці особи є підконтрольними ексчиновнику Чернишову. Наразі ВАКС уже обрав їм запобіжні заходи та наклав арешт на їхнє особисте майно, а також на корпоративні права компаній, співвласниками яких вони є.

Фігуранти справи Династія продають котеджі під Козином

Схема з "Лісовим кварталом"

Однією з таких структур є ТОВ "Лісовий квартал", де Лисенко та Опальчук володіють по 25% статутного капіталу кожен. На корпоративні права фірми судом накладено заборону відчуження. Однак, журналісти виявили правову прогалину: безпосередньо активи самої компанії не арештовані.

А цінність цієї ТОВ полягає саме в активах — 5 розкішних будинках різної площі на території закритого елітного котеджного містечка під Козином, що знаходиться лише за кілька кілометрів від "Династії". Ба більше, щонайменше два з них зараз вільно продаються.

Журналісти під виглядом покупців поговорили з рієлтором і дізналися деталі. Зокрема, що обидва будинки без ремонту, а земля під ними в оренді у "Лісового кварталу" до 2032 року.

  • Об'єкт №1: Будинок площею 502 кв. м без внутрішніх робіт. Рієлтор просить за нього $360 тисяч.
  • Об'єкт №2: Котедж площею 650 кв. м. Нерухомість пропонують із суттєвою знижкою (ціна впала з $1000 до $600 за квадратний метр), що в сумі становить $390 тисяч.

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Фігуранти справи Династія продають котеджі під Козином

Фігуранти справи Династія продають котеджі під Козином

Реакція фігурантів

У коментарі журналістам Лілія Лисенко заявила, що не бачить суперечностей, оскільки "арешт корпоративних прав фірми й майна – це різні речі". Геннадій Опальчук вислухав питання та попросив надіслати їх письмово, але на момент виходу сюжету відповіді не надав.

Зазначається, що НАБУ/САП не змогли накласти арешт на нерухомість "Лісового кварталу" через наявність у структурі власності компанії третіх осіб — людей, які хронологічно не фігурують у провадженні щодо "Династії".

Водночас, журналісти наголошують на важливому факті: набуття Лисенко та Опальчуком часток у цій компанії з уже готовими елітними активами дивним чином співпало в часі з активною фазою розбудови "Династії", що викликає обґрунтовані запитання слідства до походження сотень тисяч доларів на ці інвестиції.

Також читайте: Землю для будівництва "Династії" придбали за вп’ятеро меншою ціною

Автор: 

Київська область (4629) нерухомість (1055) Бігус Денис (207) Чернишов Олексій (401) Козин (5)
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Топ коментарі
+11
Якщо з'явилася така інформація, значить чекаємо найближчим часом новини про напад на Естонію, закупівлю гріпенів, українську балістику і так далі.
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11.06.2026 21:49 Відповісти
+8
От засікайте час, зараз буде забивання потужностями династії.
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11.06.2026 21:54 Відповісти
+7
А я думаю - ми побачимо Лідара у класичній вишиванці і шароварах, який буде співати гімн в вечірньому відосіку. Уявив, і заплакав.....
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11.06.2026 21:53 Відповісти
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Якщо з'явилася така інформація, значить чекаємо найближчим часом новини про напад на Естонію, закупівлю гріпенів, українську балістику і так далі.
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11.06.2026 21:49 Відповісти
А я думаю - ми побачимо Лідара у класичній вишиванці і шароварах, який буде співати гімн в вечірньому відосіку. Уявив, і заплакав.....
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11.06.2026 21:53 Відповісти
Олень педров ти у своєму какашніку з балалайкою співатимеш
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11.06.2026 22:23 Відповісти
Знову нахрюкався в гімно?
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11.06.2026 22:35 Відповісти
І Вовин теж?
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11.06.2026 21:49 Відповісти
Посполиті не розуміють, що "ймовірно" - це хороший аргмент для журналістів. Але не для суддів. Тому НАБУ яскраво блищить в медіа, але йде з підтиснутим хвостом із суду.
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11.06.2026 21:49 Відповісти
Це черговий спектакль.
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11.06.2026 21:54 Відповісти
От засікайте час, зараз буде забивання потужностями династії.
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11.06.2026 21:54 Відповісти
Власнико з бойко, татаровим і єрмаком та портновськими від мертвечука, усіх родичів служок з ВРУ «підняли», щоб замилити цю справу!!!!
Помічники ригоАНАЛІВ що сидять на посадах в структурі державних органів гімном сходять, щоб допомогти Оманському!!!
Там такі шлейфи з осіб вертухаїв в органах вимальовуються/проявляються, що навіть раніше і подумати журналісти не могли!!
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11.06.2026 21:58 Відповісти
Зечмо на своїх плечах притягнув весь числений антимайдан, обсіли щури все, що могли.
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11.06.2026 22:03 Відповісти
Поразительная тупость. Четверо подонков, имена трёх из них точно известны, а незламный и потужный Вова R1 до сих пор где-то прячется от публики, в своё время решили, что ухватили Бога за бороду и много лет будут жить и дальше воровать вместе. Тырили даже песок с кладбища для стройки и думали, что им и дальше всё будет сходить с их липких ручонок...
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11.06.2026 21:58 Відповісти
І шахеди туди не літають, договорняк з рашкою однозначно. Може на кримський міст обміняли, бо ж стоїть собі спокійно, для виду наче охороняється.
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11.06.2026 21:58 Відповісти
Вова ні в чом нє вінават !
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11.06.2026 22:00 Відповісти
У "неопознанного" Вовы есть еще. Но даром такое не пройдет).
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11.06.2026 22:04 Відповісти
Купят подставные лица, которые впоследствии настоящим хозяевам домов будут сдавать "в аренду за 1 гривну".
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11.06.2026 22:16 Відповісти
А Вова в курсі,що його будинок продається?
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11.06.2026 22:19 Відповісти
ета апять ачєрєдноє проста так савпавшеє савпадєніє...
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11.06.2026 22:20 Відповісти
Знесіть і місце рохрівняйе щоб і сліда не було бо куплять такіж самі падлюки тільки хитріші
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11.06.2026 22:28 Відповісти
 
 