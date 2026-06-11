Будинки компанії фігурантів справи "Династія" виставили на продаж: їх досі не арештували, - ЗМІ

Частина активів компанії, чиї корпоративні права арештовані через фігурування підозрюваних у справі НАБУ/САП про незаконну розбудову кооперативу "Династія", виставлена на вільний продаж. Йдеться про елітну нерухомість у закритому котеджному містечку під Козином, яку слідство вважає підконтрольною людям ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Виявилося, що поки Вищий антикорупційний суд накладає арешти на майно, самі підозрювані встигають розпродувати елітні котеджі у найдорожчому приміському напрямку.

Підозри, арешти та "тінь Чернишова"

Зазначається, що Лілія Лисенко та Геннадій Опальчук отримали підозри від НАБУ та САП в рамках корупційної справи щодо "Династії". Саме на них було офіційно оформлене зведення резиденції для, ймовірно, Тімура Міндіча, Андрія Єрмака та Олексія Чернишова.

Це будівництво першими показали журналісти Bihus.Info минулого літа.

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Лисенко та Опальчука вважають ключовими виконавцями у схемі легалізації незаконних доходів на суму понад 50 мільйонів гривень. Слідство вказує на те, що ці особи є підконтрольними ексчиновнику Чернишову. Наразі ВАКС уже обрав їм запобіжні заходи та наклав арешт на їхнє особисте майно, а також на корпоративні права компаній, співвласниками яких вони є.

Схема з "Лісовим кварталом"

Однією з таких структур є ТОВ "Лісовий квартал", де Лисенко та Опальчук володіють по 25% статутного капіталу кожен. На корпоративні права фірми судом накладено заборону відчуження. Однак, журналісти виявили правову прогалину: безпосередньо активи самої компанії не арештовані.

А цінність цієї ТОВ полягає саме в активах — 5 розкішних будинках різної площі на території закритого елітного котеджного містечка під Козином, що знаходиться лише за кілька кілометрів від "Династії". Ба більше, щонайменше два з них зараз вільно продаються.

Журналісти під виглядом покупців поговорили з рієлтором і дізналися деталі. Зокрема, що обидва будинки без ремонту, а земля під ними в оренді у "Лісового кварталу" до 2032 року.

Об'єкт №1: Будинок площею 502 кв. м без внутрішніх робіт. Рієлтор просить за нього $360 тисяч.

Будинок площею 502 кв. м без внутрішніх робіт. Рієлтор просить за нього $360 тисяч. Об'єкт №2: Котедж площею 650 кв. м. Нерухомість пропонують із суттєвою знижкою (ціна впала з $1000 до $600 за квадратний метр), що в сумі становить $390 тисяч.

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Реакція фігурантів

У коментарі журналістам Лілія Лисенко заявила, що не бачить суперечностей, оскільки "арешт корпоративних прав фірми й майна – це різні речі". Геннадій Опальчук вислухав питання та попросив надіслати їх письмово, але на момент виходу сюжету відповіді не надав.

Зазначається, що НАБУ/САП не змогли накласти арешт на нерухомість "Лісового кварталу" через наявність у структурі власності компанії третіх осіб — людей, які хронологічно не фігурують у провадженні щодо "Династії".

Водночас, журналісти наголошують на важливому факті: набуття Лисенко та Опальчуком часток у цій компанії з уже готовими елітними активами дивним чином співпало в часі з активною фазою розбудови "Династії", що викликає обґрунтовані запитання слідства до походження сотень тисяч доларів на ці інвестиції.

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