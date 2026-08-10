Керівник САП Клименко про "Вову" на "плівках Міндіча": Ми не публікували такі записи. ВIДЕО

Антикорупційні органи не публікували записи в рамках "Міндічгейту", на яких фігурує ім'я "Вова".

Про це заявив керівник САП Олександр Клименко, відповідаючи на питання кореспондентки Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, плівки, на яких фігуранти згадують про "Вову", не публікували антикорупційні органи.

"Ми лише відповідаємо лише за те, що було опубліковано на наших офіційних ресурсах", - зазначив Клименко.

Зі свого боку очільник НАБУ Семен Кривонос зауважив, що НАБУ не називає прізвища та імена підозрюваних до обвинувального вироку.

"Ви назвіть хоча б один приклад, коли НАБУ взагалі називало прізвище й ім’я хоч одного підозрюваного до обвинувального вироку, тому навіщо задавати це запитання", - сказав Кривонос.

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Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Також нагадаємо, що у листопаді 2025 року за фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Він вийшов з буцегарні.

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