Глава САП Клименко о "Вове" на "пленках Миндича": Мы не публиковали такие записи

Антикоррупционные органы не публиковали записи в рамках "Миндичгейта", в которых фигурирует имя "Вова".

Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко, отвечая на вопрос корреспондентки Цензор.НЕТ.

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По его словам, записи, на которых фигуранты упоминают "Вову", антикоррупционные органы не публиковали.

"Мы отвечаем только за то, что было опубликовано на наших официальных ресурсах", — отметил Клименко.

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Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

Также напомним, что в ноябре 2025 года за фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из тюрьмы.

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