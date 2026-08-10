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Глава САП Клименко о "Вове" на "пленках Миндича": Мы не публиковали такие записи
Антикоррупционные органы не публиковали записи в рамках "Миндичгейта", в которых фигурирует имя "Вова".
Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко, отвечая на вопрос корреспондентки Цензор.НЕТ.
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По его словам, записи, на которых фигуранты упоминают "Вову", антикоррупционные органы не публиковали.
"Мы отвечаем только за то, что было опубликовано на наших официальных ресурсах", — отметил Клименко.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
Также напомним, что в ноябре 2025 года за фигуранта дела "Мидас" о хищении в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Он вышел из тюрьмы.
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