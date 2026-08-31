Иммунитет Зеленского абсолютен, пока он у власти, — глава САП Клименко

Президент Украины обладает абсолютным иммунитетом, пока занимает свой пост, поэтому САП и НАБУ не имеют права вести расследование в отношении него.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Абсолютный иммунитет главы государства

Журналистка попросила Клименко прокомментировать недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что "у антикоррупционных органов к нему нет никаких вопросов".

По словам Клименко, действующий правовой подход опирается на решение Конституционного суда 2003 года, которое разъясняет объем президентского иммунитета.

"Если читать сам текст, мотивировочную часть, то суд отмечает, что президент обладает абсолютным иммунитетом. Если депутаты обладают частичным иммунитетом, существует процедура его снятия, то президент обладает абсолютным иммунитетом. И в принципе законодательство (в этой части. — Ред.) кардинально не изменилось. Он обладает абсолютным иммунитетом. И мы не имеем права проводить расследование в отношении президента. Поэтому у нас не может быть к нему никаких вопросов", — сказал руководитель САП.

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Подсудность экс-президентов

В то же время Клименко подчеркнул: если в разговорах третьих лиц есть упоминания о президенте и они важны для дела, такие материалы оставляют в деле. Уничтожению подлежат только бытовые разговоры, не имеющие прямого отношения к расследованию.

"Бывшие президенты, которые уже не обладают полномочиями, являются субъектами наших расследований", — отметил Клименко.

В качестве примера того, что происходит с такими материалами после истечения президентских полномочий, Клименко привел дело беглого экс-президента Виктора Януковича. Расследование в отношении него велось уже в статусе экс-президента, дело было направлено в суд, и по одному из уголовных производств был вынесен приговор первой инстанции. По решениям судов в государственную собственность также вернули резиденции "Сухолучье" и "Межигорье".

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Отсутствие иммунитета у первой леди

Клименко также ответил, распространяется ли президентский иммунитет на первую леди Елену Зеленскую.

"Не распространяется. В любом случае я никаких таких прецедентов не знаю. Согласно законодательству, нигде не указано, что иммунитет распространяется. Насколько я знаю, иммунитет на членов семьи распространяется только в отношении судей Европейского суда по правам человека", — сказал Клименко.

На вопрос о том, фигурирует ли Елена Зеленская в записях, которые периодически обнародует НАБУ, прокурор отвечать не стал: "Мы не будем комментировать наши расследования и рассказывать о тех материалах, которыми мы располагаем".

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Что предшествовало

Напомним, что, комментируя подозрение в адрес экс-заместительницы главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой, президент Зеленский заявил, что "у руководителей антикоррупционных органов к нему нет никаких вопросов".

Ранее глава САП Клименко, отвечая на вопрос корреспондентки Цензор.НЕТ, заявлял, что антикоррупционные органы не публиковали записи в рамках "Миндичгейта", в которых фигурирует имя "Вова".

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