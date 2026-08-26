Рік розслідувань Bihus.Info про "Міндічгейт": як оточення Єрмака, Чернишова та Міндіча ховало статки під час війни. ВIДЕО

Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Info оприлюднили узагальнений матеріал за підсумками року розслідувань навколо масштабного корупційного скандалу "Мідас" (Міндічгейт). Матеріали про розбудову елітного котеджного містечка "Династія" в Козині допомогли правоохоронцям викрити злочинне угруповання за участю експосадовців, нардепів та бізнес-партнерів президентського оточення, а також розкрили схеми виведення майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Чернишов, Міндіч та котеджне містечко "Династія"

Розслідування Bihus.Info ще в липні 2024 року вперше зафіксувало будівництво елітного маєтку на 8 га на березі під Києвом.

Журналісти нагадали, що влітку 2025 року НАБУ вручило першу підозру тодішньому віцепрем'єру Олексію Чернишову — за хабар у вигляді знижок на квартири. Саме ця справа, за словами авторів розслідування, дала прізвища, які згодом допомогли пов'язати Чернишова з масштабним будівництвом котеджного містечка "Династія" під Києвом. Восени 2025-го в Чернишова провели обшуки, а невдовзі НАБУ та САП оголосили про викриття операції "Мідас" — масштабної корупційної схеми в енергетиці, яку слідство пов'язує з бізнесменом Тімуром Міндічем. Пізніше антикорупційні органи оприлюднили записи розмов фігурантів, з яких, зокрема, стало відомо про вкладення корупційних коштів саме в будівництво "Династії".

У розшифровках матеріалів справи також фігурують згадки про ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Пісок із цвинтаря та кримінальні провадження мера Українки

Окремий епізод розслідування присвячено меру міста Українка Олександру Туренку. Журналісти нагадали давню історію 2022 року про незаконний видобуток піску на території кладовища — техніка, яку тоді зафіксували правоохоронці, за зовнішніми ознаками належала саме Туренку.

Хоча тоді справа не мала наслідків, у червні цього року мера все ж повідомили про підозру — щоправда, за іншим епізодом: заволодіння землею через підставних осіб та розтрату бюджетних коштів. Журналісти також нагадали історію з одноосібним затвердженням Туренком генерального плану міста, який роками не міг набрати депутатських голосів через невраховані зауваження громадськості та Міндовкілля. Після виходу розслідування поліція відкрила провадження за можливе зловживання службовим становищем мера через це рішення.

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Голова Фінмоніторингу Пронін та закордонні відрядження

Журналісти також звернули увагу на роботу голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна, який очолює відомство з грудня 2024 року.

Пронін не з'являвся на засідання парламентської ТСК з розслідування справи "Мідас", посилаючись на лікарняні, після чого вирушав у закордонні відрядження. Зокрема йдеться про поїздку до Танзанії на засідання Егмонтської групи, яке офіційно тривало чотири дні, тоді як відрядження Проніна — 11. За підрахунками журналістів, за рік на посаді очільник Фінмоніторингу провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів без урахування відпусток і лікарняних.

Топменеджер "Енергоатому" та котедж під Києвом

Ще один епізод стосується Тараса Ткача, який тривалий час очолював один із ключових напрямків роботи в "Енергоатомі", а до червня цього року був генеральним директором Рівненської АЕС.

За офіційною декларацією, у власності Ткача — стара квартира, автомобіль і земельна ділянка. Втім, за даними журналістів, родина топменеджера також придбала пентхаус у столичній новобудові, колекцію автомобілів та звела маєток в елітному котеджному містечку під Києвом — вартістю, за оцінками видання, у сотні тисяч доларів, хоча в деклараціях ці суми не відображені так, як має бути з огляду на реальні ціни на нерухомість у цьому районі.

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Сергій Шефір: активи та розлучення напередодні підозр

Журналісти також розповіли про Сергія Шефіра — давнього товариша, бізнес-партнера і колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського.

За даними розслідування, родина Шефіра володіє нерухомістю в Києві, комерційними приміщеннями та об'єктами за кордоном, зокрема в Празі. У матеріалах операції "Мідас", за словами журналістів, згадується й сам Шефір у контексті фінансових домовленостей з іншими фігурантами.

Після того як наприкінці грудня 2025 року НАБУ прийшло з обшуками до нардепа Юрія Киселя, вже 6 січня 2026 року Сергій Шефір та його дружина Лариса уклали договір про поділ майна. За ним більша частина розкішних активів (квартира в Chicago Central House, ділянки в Riviera Village, нерухомість у Чехії) перейшла у власність дружини, що може бути спробою захистити майно від потенційних арештів.

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Схованка активів бізнесмена Ігоря Хмельова у Карпатах

Окремо журналісти розповіли про бізнесмена Ігоря Хмельова — давнього партнера Міндіча, пов'язаного, за даними видання, з компанією Fire Point, виробником далекобійних дронів і ракет.

За результатами розслідування, пов'язана з Хмельовим компанія за кілька років оформила близько 9 гектарів землі в селі Яблуниця біля Буковеля, де діють готель, ресторан і глемпінг, а також будується новий відпочинковий комплекс. Журналісти зазначили, що вранці 10 листопада, коли НАБУ проводило обшуки в Міндіча, сам бізнесмен встиг виїхати з країни за кілька годин до приходу детективів — того ж дня країну залишив і Хмельов. У наступні тижні, за даними видання, Хмельов вийшов із майже всіх структур, співвласником яких був, переоформивши активи на третіх осіб.

Порятунок будинків у Козині через арешт

Наприкінці Bihus.Info розповіли про історію, яку назвали прикладом позитивного результату розслідування.

Йдеться про котеджне містечко у Козині, де частина будинків, за даними слідства, була записана на компанію "Лісовий квартал" — її співзасновники Лілія Лисенко та Геннадій Опальчук отримали підозри у справі "Династії", оскільки саме через них, за версією слідства, проводилося фінансування будівництва маєтків для Чернишова, Міндіча та Єрмака на суму понад 50 млн грн. Суд арештував майно та корпоративні права фігурантів у цій компанії, однак самі будинки довгий час залишалися неарештованими й, за словами журналістів, навіть пропонувалися до продажу.

Після виходу розслідування суд наклав арешт і на будинки "Лісового кварталу" пропорційно до часток Лисенко та Опальчука в компанії.

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