За фігурантів "Міндічгейту" внесли застав на понад пів мільярда грн: їх вистачило б на 25 тис. FPV-дронів , - ZN.UA

Минулого року НАБУ та САП повідомили про підозри низці високопосадовцям та їх поплічникам, які фігурують у різних епізодах справи "Мідас", яка стосується корупції в енергетиці та відмивання грошей. Цього року антикорупційні органи заявили про викриття нових схем в межах операцій "Форрест Гамп" та "Феміда". Загалом за фігурантів "Мідасу" внесли більш як пів мільярда застави.

Видання ZN.UA підрахувало суми застав, визначених для фігурантів усіх цих проваджень, та скільки коштів уже фактично внесли, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Скільки застав внесли у справі "Мідас"

Так, за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у координації схеми "відкатів" від контрагентів "Енергоатома", суд визначив заставу в 150 млн грн замість запитуваних прокуратурою 200 млн — цю суму внесли в червні 2026 року.

За екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, причетного, за версією слідства, до легалізації коштів через кооператив "Династія", суд встановив заставу в 140 млн грн (замість 180 млн грн) — її повністю внесли у травні 2026 року, після чого Єрмак вийшов із СІЗО.

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Колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову, пов'язаному з тим самим кооперативом та отриманням готівки через "пральню Міндіча", суд визначив заставу в 51,6 млн грн — гроші внесли в листопаді 2025 року.

За інших фігурантів "плівок Міндіча" також уже внесли застави: за Ігоря Фурсенка — 95 млн грн, за Дмитра Басова — 40 млн грн, за Лесю Устименко та Людмилу Зоріну — 25 і 12 млн грн відповідно. Водночас застава за Ігоря Миронюка, якого слідство називає "смотрящим" в "Енергоатомі", у розмірі 85 млн грн досі не внесена, і він перебуває під вартою.

Загалом за фігурантів, які опинилися в СІЗО у справі "Мідас", внесли застав на суму трохи більш як 513 млн грн.

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На що вистачило б цих грошей

За підрахунками видання, на цю суму можна було б придбати близько 25 тисяч ударних FPV-дронів — цього вистачило б, щоб забезпечити ними цілий корпус на кілька місяців активних бойових дій. Альтернативно, ці кошти покрили б вартість 340-390 нових повнопривідних пікапів для потреб кількох бригад, або близько 2 тисяч комплектів купольного РЕБ для захисту тисяч екіпажів та вогневих позицій від ворожих дронів.

Застави у справах "Форрест Гамп" та "Феміда"

У новіших справах — "Форрест Гамп" та "Феміда" — застави поки що не внесені.

Колишньому нардепу Максиму Микитасю, якого підозрюють у створенні злочинної групи разом із чинним нардепом Вадимом Столаром, суд визначив заставу в 30 млн грн замість запитуваних 200 млн грн. Керівнику ТОВ "Метробуд" Валентину Єлізарову, підлеглому Микитася, встановили заставу в 20 млн грн (замість 35 млн грн).

Колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, яка неодноразово фігурує на плівках цих операцій, суд визначив заставу у 20 млн грн, тоді як прокуратура наполягала на 150 млн грн.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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