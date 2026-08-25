За фигурантов "Миндичгейта" внесли залог на сумму более полумиллиарда грн: их хватило бы на 25 тыс. FPV-дронов, - ZN.UA

В прошлом году НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрений ряду высокопоставленных чиновников и их пособникам, фигурирующим в различных эпизодах дела "Мидас", связанного с коррупцией в энергетике и отмыванием денег. В этом году антикоррупционные органы заявили о раскрытии новых схем в рамках операций "Форрест Гамп" и "Фемида". Всего за фигурантов "Мидаса" внесли более полумиллиарда залога.

Издание ZN.UA подсчитало суммы залогов, назначенных фигурантам всех этих дел, и сколько средств уже фактически внесено, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сколько залогов внесено по делу "Мидас"

Так, в отношении бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого подозревают в координации схемы "откатов" от контрагентов "Энергоатома", суд определил залог в размере 150 млн грн вместо запрошенных прокуратурой 200 млн - эту сумму внесли в июне 2026 года.

В отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, причастного, по версии следствия, к легализации средств через кооператив "Династия", суд установил залог в размере 140 млн грн (вместо 180 млн грн) - он был полностью внесен в мае 2026 года, после чего Ермак вышел из СИЗО.

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Бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, связанному с тем же кооперативом и получением наличных через "прачечную Миндича", суд определил залог в размере 51,6 млн грн - деньги внесли в ноябре 2025 года.

За других фигурантов "пленок Миндича" также уже внесены залоги: за Игоря Фурсенко - 95 млн грн, за Дмитрия Басова - 40 млн грн, за Лесю Устименко и Людмилу Зорину - 25 и 12 млн грн соответственно. В то же время залог за Игоря Миронюка, которого следствие называет "смотрящим" в "Энергоатоме", в размере 85 млн грн до сих пор не внесен, и он находится под стражей.

Всего за фигурантов, оказавшихся в СИЗО по делу "Мидас", внесли залог на сумму чуть более 513 млн грн.

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На что хватило бы этих денег

По подсчетам издания, на эту сумму можно было бы приобрести около 25 тысяч ударных FPV-дронов - этого хватило бы, чтобы обеспечить ими целый корпус на несколько месяцев активных боевых действий. В качестве альтернативы эти средства покрыли бы стоимость 340–390 новых полноприводных пикапов для нужд нескольких бригад или около 2 тысяч комплектов купольного РЭБ для защиты тысяч экипажей и огневых позиций от вражеских дронов.

Залоги по делам "Форрест Гамп" и "Фемида"

В более новых делах - "Форрест Гамп" и "Фемида" - залоги пока не внесены.

Бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в создании преступной группы вместе с действующим народным депутатом Вадимом Столаром, суд назначил залог в размере 30 млн грн вместо запрошенных 200 млн грн. Руководителю ООО "Метробуд" Валентину Елизарову, подчиненному Микитася, установили залог в размере 20 млн грн (вместо 35 млн грн).

Бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой, которая неоднократно фигурирует на записях этих операций, суд назначил залог в размере 20 млн грн, тогда как прокуратура настаивала на 150 млн грн.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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