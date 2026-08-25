За фигурантов "Миндичгейта" внесли залог на сумму более полумиллиарда грн: их хватило бы на 25 тыс. FPV-дронов, - ZN.UA
В прошлом году НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрений ряду высокопоставленных чиновников и их пособникам, фигурирующим в различных эпизодах дела "Мидас", связанного с коррупцией в энергетике и отмыванием денег. В этом году антикоррупционные органы заявили о раскрытии новых схем в рамках операций "Форрест Гамп" и "Фемида". Всего за фигурантов "Мидаса" внесли более полумиллиарда залога.
Издание ZN.UA подсчитало суммы залогов, назначенных фигурантам всех этих дел, и сколько средств уже фактически внесено, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
Сколько залогов внесено по делу "Мидас"
Так, в отношении бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого подозревают в координации схемы "откатов" от контрагентов "Энергоатома", суд определил залог в размере 150 млн грн вместо запрошенных прокуратурой 200 млн - эту сумму внесли в июне 2026 года.
В отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, причастного, по версии следствия, к легализации средств через кооператив "Династия", суд установил залог в размере 140 млн грн (вместо 180 млн грн) - он был полностью внесен в мае 2026 года, после чего Ермак вышел из СИЗО.
Бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, связанному с тем же кооперативом и получением наличных через "прачечную Миндича", суд определил залог в размере 51,6 млн грн - деньги внесли в ноябре 2025 года.
За других фигурантов "пленок Миндича" также уже внесены залоги: за Игоря Фурсенко - 95 млн грн, за Дмитрия Басова - 40 млн грн, за Лесю Устименко и Людмилу Зорину - 25 и 12 млн грн соответственно. В то же время залог за Игоря Миронюка, которого следствие называет "смотрящим" в "Энергоатоме", в размере 85 млн грн до сих пор не внесен, и он находится под стражей.
- Всего за фигурантов, оказавшихся в СИЗО по делу "Мидас", внесли залог на сумму чуть более 513 млн грн.
На что хватило бы этих денег
По подсчетам издания, на эту сумму можно было бы приобрести около 25 тысяч ударных FPV-дронов - этого хватило бы, чтобы обеспечить ими целый корпус на несколько месяцев активных боевых действий. В качестве альтернативы эти средства покрыли бы стоимость 340–390 новых полноприводных пикапов для нужд нескольких бригад или около 2 тысяч комплектов купольного РЭБ для защиты тысяч экипажей и огневых позиций от вражеских дронов.
Залоги по делам "Форрест Гамп" и "Фемида"
В более новых делах - "Форрест Гамп" и "Фемида" - залоги пока не внесены.
Бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в создании преступной группы вместе с действующим народным депутатом Вадимом Столаром, суд назначил залог в размере 30 млн грн вместо запрошенных 200 млн грн. Руководителю ООО "Метробуд" Валентину Елизарову, подчиненному Микитася, установили залог в размере 20 млн грн (вместо 35 млн грн).
Бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой, которая неоднократно фигурирует на записях этих операций, суд назначил залог в размере 20 млн грн, тогда как прокуратура настаивала на 150 млн грн.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль