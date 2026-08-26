Як виводили гроші на заставу у 150 млн грн за Галущенка: фінмоніторинг не спрацював, - Железняк. ВIДЕО
Десятки мільйонів гривень для внесення застави за фігурантів справи "Мідас" могли проходити через рахунки фіктивних компаній, водночас банківський фінмоніторинг у цей момент фактично не працював.
Про це у своєму матеріалі розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Як вносили заставу?
Так, компанія із Добропілля, в якій працює три працівники та яка має 34,4 тис. грн чистого прибутку за минулий рік, 25 червня отримує на рахунок 54 млн грн.
"Того ж дня всі 54 йдуть на спецрахунок ВАКС як частина застави за ексміністра. Гроші пролежали на рахунку кілька годин.
І таких компаній кілька. Одна з Броварів: статутний капітал 5 000 грн, один працівник, 25 КВЕДів - від торгівлі металами до вантажних перевезень - і жодного доходу у звітності. Власниця й номінальна директорка - теща фігуранта справи. Інша - з села Щасливе, 31 КВЕД, фінансових даних немає взагалі: отримала 5 млн нібито за товар і того ж дня переказала на заставу.
Найбільший потік - 72 млн готівкою, які зайшли на рахунок через 137 фіктивних платіжних операцій від 68 підставних фірм і ФОПів", - розповів парламентар.
Фінмоніторинг не спрацював
За версією слідства, систему контролю платежів на час переводили в режим технічного обслуговування, а учасникам повідомляли точну годину. У це узгоджене вікно платіж проходив автоматично, тому жодна людина його не бачила.
"Система не зламалася. Її на пів години вимкнули", - зауважив Железняк.
За словами парламентаря, не спрацював жоден з рівнів захисту: фінмон самого банку, Нацбанк над банком і Держфінмоніторинг.
Також він нагадав, що Нацбанк раніше вже штрафував "Сенс Банк" за порушення у сфері фінмоніторингу — щонайменше двічі, разом майже на 52 млн грн.
Чиї це гроші?
На засіданні ВАКС прокурор САП розповів, що готівку на заставу 9 червня організовував Міндіч.
"А керівництво банку, за версією САП, погодилося працювати "під неформальним контролем" - бо попередній "куратор" банку, "лідер злочинної організації Міндіч", у розшуку. І вишенька з перехоплень: "якщо Міндіч платить - ми можемо і щодо інших, більш дрібних корупціонерів вносити кошти: траса вже є, і ми її не закриваємо". Траса. Вони самі так це називають…. (Захист усе заперечує - "чому саме Міндіч і звідки готівка, незрозуміло". Вирішить суд.)", - продовжив нардеп.
На думку Железняка, тут не було геніальної схеми.
"34 тисячі прибутку за рік і 54 мільйони за день - це видно неозброєним оком. Питання не в тому, що не помітили. Питання в тому, що для цих грошей відкрили вікно", - додав він.
Що пропонує Железняк?
"Ми з колегами подали законопроєкт №15388 про посилену перевірку застав: публічний перелік тих, хто вносить заставу; можливість для НАБУ і САП швидко перевіряти ланцюжок походження коштів; ризик-фактори — відсутність персоналу, відсутність звітності, свіжа реєстрація компанії", - підсумував він.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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Нагадали про Форт Буаяр, в якому приймав участь зелений телепень, голова етнічного бандит угрупування в Україні. Чесно. Не дивилась. Але факт показовий. Там наприкінці винагорода монети, неси скільки можеш у руках. Так зеля, один з групи, набрав монети в руки, став навкорячки і з підлоги хапав монети ротом. Ненажерливість як вона є.
Бере в рот. Як Мідас. Може тому так і назвали антикорупційну операцію на його честь.