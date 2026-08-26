Як виводили гроші на заставу у 150 млн грн за Галущенка: фінмоніторинг не спрацював, - Железняк. ВIДЕО

Десятки мільйонів гривень для внесення застави за фігурантів справи "Мідас" могли проходити через рахунки фіктивних компаній, водночас банківський фінмоніторинг у цей момент фактично не працював.

Про це у своєму матеріалі розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Як вносили заставу?

Так, компанія із Добропілля, в якій працює три працівники та яка має 34,4 тис. грн чистого прибутку за минулий рік, 25 червня отримує на рахунок 54 млн грн.

"Того ж дня всі 54 йдуть на спецрахунок ВАКС як частина застави за ексміністра. Гроші пролежали на рахунку кілька годин.

І таких компаній кілька. Одна з Броварів: статутний капітал 5 000 грн, один працівник, 25 КВЕДів - від торгівлі металами до вантажних перевезень - і жодного доходу у звітності. Власниця й номінальна директорка - теща фігуранта справи. Інша - з села Щасливе, 31 КВЕД, фінансових даних немає взагалі: отримала 5 млн нібито за товар і того ж дня переказала на заставу.

Найбільший потік - 72 млн готівкою, які зайшли на рахунок через 137 фіктивних платіжних операцій від 68 підставних фірм і ФОПів", - розповів парламентар.

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Фінмоніторинг не спрацював

За версією слідства, систему контролю платежів на час переводили в режим технічного обслуговування, а учасникам повідомляли точну годину. У це узгоджене вікно платіж проходив автоматично, тому жодна людина його не бачила.

"Система не зламалася. Її на пів години вимкнули", - зауважив Железняк.

За словами парламентаря, не спрацював жоден з рівнів захисту: фінмон самого банку, Нацбанк над банком і Держфінмоніторинг.

Також він нагадав, що Нацбанк раніше вже штрафував "Сенс Банк" за порушення у сфері фінмоніторингу — щонайменше двічі, разом майже на 52 млн грн.

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Чиї це гроші?

На засіданні ВАКС прокурор САП розповів, що готівку на заставу 9 червня організовував Міндіч.

"А керівництво банку, за версією САП, погодилося працювати "під неформальним контролем" - бо попередній "куратор" банку, "лідер злочинної організації Міндіч", у розшуку. І вишенька з перехоплень: "якщо Міндіч платить - ми можемо і щодо інших, більш дрібних корупціонерів вносити кошти: траса вже є, і ми її не закриваємо". Траса. Вони самі так це називають…. (Захист усе заперечує - "чому саме Міндіч і звідки готівка, незрозуміло". Вирішить суд.)", - продовжив нардеп.

На думку Железняка, тут не було геніальної схеми.

"34 тисячі прибутку за рік і 54 мільйони за день - це видно неозброєним оком. Питання не в тому, що не помітили. Питання в тому, що для цих грошей відкрили вікно", - додав він.

Що пропонує Железняк?

"Ми з колегами подали законопроєкт №15388 про посилену перевірку застав: публічний перелік тих, хто вносить заставу; можливість для НАБУ і САП швидко перевіряти ланцюжок походження коштів; ризик-фактори — відсутність персоналу, відсутність звітності, свіжа реєстрація компанії", - підсумував він.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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