Как выводили деньги на залог в размере 150 млн грн за Галущенко: финмониторинг не сработал, - Железняк. ВИДЕО

Десятки миллионов гривен, предназначенных для внесения залога за фигурантов дела "Мидас", могли проходить через счета фиктивных компаний, при этом банковский финансовый мониторинг в этот момент фактически не работал.

Об этом в своём материале рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Как вносили залог?

Так, компания из Доброполья, в которой работают три сотрудника и которая за прошлый год получила 34,4 тыс. грн чистой прибыли, 25 июня получает на счет 54 млн грн.

"В тот же день все 54 идут на спецсчёт ВАКС как часть залога за экс-министра. Деньги пролежали на счёте несколько часов.

И таких компаний несколько. Одна из Броваров: уставный капитал 5 000 грн, один сотрудник, 25 КВЭД - от торговли металлами до грузовых перевозок - и ни одного дохода в отчетности. Владелица и номинальный директор - теща фигуранта дела. Другая - из села Счастливое, 31 КВЭД, финансовых данных нет вообще: получила 5 млн якобы за товар и в тот же день перечислила в качестве залога.

Самый большой поток - 72 млн наличными, которые поступили на счет через 137 фиктивных платежных операций от 68 подставных фирм и ФЛП", - рассказал парламентарий.

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Финмониторинг не сработал

По версии следствия, систему контроля платежей на время переводили в режим технического обслуживания, а участникам сообщали точное время. В это согласованное окно платеж проходил автоматически, поэтому никто его не видел.

"Система не сломалась. Ее на полчаса отключили", - отметил Железняк.

По словам парламентария, не сработал ни один из уровней защиты: финмониторинг самого банка, Нацбанк над банком и Госфинмониторинг.

Также он напомнил, что Нацбанк ранее уже штрафовал "Сенс Банк" за нарушения в сфере финансового мониторинга - как минимум дважды, в общей сложности почти на 52 млн грн.

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Чьи это деньги?

На заседании ВАКС прокурор САП рассказал, что наличные деньги для залога 9 июня организовывал Миндич.

"А руководство банка, по версии САП, согласилось работать "под неформальным контролем" - ведь предыдущий "куратор" банка, "лидер преступной организации Миндич", находится в розыске. И вишенка из перехваченных разговоров: "если Миндич платит - мы можем и в отношении других, более мелких коррупционеров вносить средства: канал уже есть, и мы его не закрываем". Канал. Они сами так это называют… (Защита все отрицает - "почему именно Миндич и откуда наличные, непонятно". Решит суд.)", - продолжил нардеп.

По мнению Железняка, здесь не было гениальной схемы.

"34 тысячи прибыли за год и 54 миллиона за день - это видно невооруженным глазом. Вопрос не в том, что не заметили. Вопрос в том, что для этих денег открыли лазейку", - добавил он.

Что предлагает Железняк?

"Мы с коллегами подали законопроект №15388 об усиленной проверке залогов: публичный перечень тех, кто вносит залог; возможность для НАБУ и САП быстро проверять цепочку происхождения средств; риск-факторы - отсутствие персонала, отсутствие отчетности, недавняя регистрация компании", - подытожил он.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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