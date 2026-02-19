Голова Держфінмону Пронін провів місяць у Танзанії та Мексиці у "відрядженні". ВIДЕО

За рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін понад 2 місяці провів у закордонних відрядженнях. Серед відвіданих країн: Танзанія, Мексика та низка європейських держав. Поїздки посадовця дивним чином збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами як "Міндічгейт".

Дивні відрядження Проніна

Проніна призначили очільником Держфінмоніторингу 31 грудня 2024 року. Його діяльність на посаді розпочалась зі збору інформації про бізнес п'ятого президента України Петра Порошенка, що стало підставою для запровадження санкцій проти нього. Це одразу спричинило скандал, на тлі якого Пронін поїхав у відрядження до Парижу.

У перші місяці роботи Пронін двічі відвідав Францію та побував у Люксембурзі. У цей же період він пропустив кілька засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, куди його запрошували народні депутати.

Корупційні скандали, у яких фігурує Пронін

Інтенсивність поїздок зросла восени. Саме у вересні народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк заявив про можливі порушення під час будівництва фортифікацій на Донеччині, за які відповідала Полтавська ОДА, коли її очолював Пронін.

За словами нардепа, із 372 мільйонів гривень, виділених на оборонні лінії, щонайменше 200 мільйонів могли бути привласнені через схеми з підставними компаніями, завищеними цінами та фіктивними договорами.

Можливі розкрадання на зведенні фортифікацій взялись розслідувати у НАБУ. 21 жовтня 2025 року детективи провели обшуки у керівництва Держфінмоніторингу, зокрема у першого заступника Проніна –– Богдана Корольчука. Однак, сам Пронін тоді перебував у відрядженні в Парижі, наголошує "Бігус".

Розпал операції НАБУ "Мідас"

Як зазначається, загалом, майже весь жовтень 2025 року Пронін провів у відрядженнях, які дивним чином затягувалися.

Так, на початку місяця він поїхав на одноденну зустріч в Цюрих, однак відрядження у нього зайняло майже тиждень. З Цюриха голова фінрозвідки повернувся 5 жовтня, але вже за тиждень поїхав у наступне відрядження в Берн, а звідти –– в Париж, звідки повернувся вже наприкінці жовтня.

У листопаді НАБУ оприлюднило інформацію про операцію "Мідас" –– масштабні розкрадання в енергетиці. За даними слідства, кошти виводили через розгалужені схеми, а суми вимірювались сотнями мільйонів.

У цій історії Держфінмоніторинг мав би відігравати ключову роль: саме служба може отримати інформацію про фінансові транзакції, ланцюжки переказів і рух коштів. Однак, як заявляють у НАБУ, відповіді на окремі запити надходили із затримкою в місяці або не надходили взагалі, йдеться у матеріалі.

На тлі зростаючої кількості запитань до роботи й ролі фінрозвідки в гучному корупційному скандалі, Пронін знову поїхав у відрядження. Так, майже цілий місяць посадовець пробув у Танзанії та Мексиці. Загалом протягом року очільник фінансової розвідки провів у закордонних поїздках понад 70 днів, без урахування відпусток і лікарняних.