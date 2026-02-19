Руководитель Госфинмона Пронин находился в зарубежных командировках на фоне "Миндичгейта", - СМИ. ВИДЕО

За год на должности председателя Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин более 2 месяцев провел в зарубежных командировках. Среди посещенных стран - Танзания, Мексика и ряд европейских государств. Поездки чиновника странным образом совпадали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами, такими как "Миндичгейт".

Странные командировки Пронина

Пронина назначили главой Госфинмониторинга 31 декабря 2024 года. Его деятельность на этой должности началась со сбора информации о бизнесе пятого президента Украины Петра Порошенко, что стало основанием для введения санкций против него. Это сразу вызвало скандал, на фоне которого Пронин уехал в командировку в Париж.

В первые месяцы работы Пронин дважды посетил Францию и побывал в Люксембурге. В этот же период он пропустил несколько заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады, куда его приглашали народные депутаты.

Коррупционные скандалы, в которых фигурирует Пронин

Интенсивность поездок возросла осенью. Именно в сентябре народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк заявил о возможных нарушениях при строительстве фортификаций в Донецкой области, за которые отвечала Полтавская ОГА, когда ее возглавлял Пронин.

По словам нардепа, из 372 миллионов гривен, выделенных на оборонные линии, по меньшей мере 200 миллионов могли быть присвоены через схемы с подставными компаниями, завышенными ценами и фиктивными договорами.

Возможные хищения при возведении фортификаций взялись расследовать в НАБУ. 21 октября 2025 года детективы провели обыски у руководства Госфинмониторинга, в частности у первого заместителя Пронина –- Богдана Корольчука. Однако сам Пронин тогда находился в командировке в Париже, отмечает "Бигус".

Расцвет операции НАБУ "Мидас"

Как отмечается, в целом, почти весь октябрь 2025 года Пронин провел в командировках, которые странным образом затягивались.

Так, в начале месяца он поехал на однодневную встречу в Цюрих, однако командировка у него заняла почти неделю. Из Цюриха глава финразведки вернулся 5 октября, но уже через неделю поехал в следующую командировку в Берн, а оттуда - в Париж, откуда вернулся уже в конце октября.

В ноябре НАБУ обнародовало информацию об операции "Мидас" - масштабных хищениях в энергетике. По данным следствия, средства выводились через разветвленные схемы, а суммы исчислялись сотнями миллионов.

В этой истории Госфинмониторинг должен был бы играть ключевую роль: именно служба может получить информацию о финансовых транзакциях, цепочках переводов и движении средств. Однако, как заявляют в НАБУ, ответы на отдельные запросы поступали с задержкой в месяцы или не поступали вовсе, говорится в материале.

На фоне растущего количества вопросов к работе и роли финразведки в громком коррупционном скандале, Пронин снова уехал в командировку. Так, почти целый месяц чиновник пробыл в Танзании и Мексике. В целом, в течение года глава финансовой разведки провел в зарубежных поездках более 70 дней, без учета отпусков и больничных.