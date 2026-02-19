РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4801 посетитель онлайн
Новости Миндичгейт Командировки Пронина
2 163 35

Руководитель Госфинмона Пронин находился в зарубежных командировках на фоне "Миндичгейта", - СМИ. ВИДЕО

За год на должности председателя Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин более 2 месяцев провел в зарубежных командировках. Среди посещенных стран - Танзания, Мексика и ряд европейских государств. Поездки чиновника странным образом совпадали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами, такими как "Миндичгейт".

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Странные командировки Пронина

Пронина назначили главой Госфинмониторинга 31 декабря 2024 года. Его деятельность на этой должности началась со сбора информации о бизнесе пятого президента Украины Петра Порошенко, что стало основанием для введения санкций против него. Это сразу вызвало скандал, на фоне которого Пронин уехал в командировку в Париж.

  • В первые месяцы работы Пронин дважды посетил Францию и побывал в Люксембурге. В этот же период он пропустил несколько заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады, куда его приглашали народные депутаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финмониторинг затягивает рассмотрение запросов НАБУ и блокирование коррупционных средств, - ЦПК

Пронин провел 2 месяца в командировках на фоне операции Мидас

Коррупционные скандалы, в которых фигурирует Пронин

Интенсивность поездок возросла осенью. Именно в сентябре народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк заявил о возможных нарушениях при строительстве фортификаций в Донецкой области, за которые отвечала Полтавская ОГА, когда ее возглавлял Пронин.

  • По словам нардепа, из 372 миллионов гривен, выделенных на оборонные линии, по меньшей мере 200 миллионов могли быть присвоены через схемы с подставными компаниями, завышенными ценами и фиктивными договорами.

Возможные хищения при возведении фортификаций взялись расследовать в НАБУ. 21 октября 2025 года детективы провели обыски у руководства Госфинмониторинга, в частности у первого заместителя Пронина –- Богдана Корольчука. Однако сам Пронин тогда находился в командировке в Париже, отмечает "Бигус".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Под Радой протестовали с требованием уволить главу Госфинмониторинга Пронина. ВИДЕО

Расцвет операции НАБУ "Мидас"

Как отмечается, в целом, почти весь октябрь 2025 года Пронин провел в командировках, которые странным образом затягивались.

  • Так, в начале месяца он поехал на однодневную встречу в Цюрих, однако командировка у него заняла почти неделю. Из Цюриха глава финразведки вернулся 5 октября, но уже через неделю поехал в следующую командировку в Берн, а оттуда - в Париж, откуда вернулся уже в конце октября.

В ноябре НАБУ обнародовало информацию об операции "Мидас" - масштабных хищениях в энергетике. По данным следствия, средства выводились через разветвленные схемы, а суммы исчислялись сотнями миллионов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 109 отправленных запросов НАБУ получило от Финмониторинга только 50 ответов, - "слуга народа" Радина

В этой истории Госфинмониторинг должен был бы играть ключевую роль: именно служба может получить информацию о финансовых транзакциях, цепочках переводов и движении средств. Однако, как заявляют в НАБУ, ответы на отдельные запросы поступали с задержкой в месяцы или не поступали вовсе, говорится в материале.

На фоне растущего количества вопросов к работе и роли финразведки в громком коррупционном скандале, Пронин снова уехал в командировку. Так, почти целый месяц чиновник пробыл в Танзании и Мексике. В целом, в течение года глава финансовой разведки провел в зарубежных поездках более 70 дней, без учета отпусков и больничных.

Автор: 

командировки (19) Госфинмониторинг январь 2025 (10) Бигус Денис (56) Пронин Филипп (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
" вони живуть своє найкраще життя" а ви вмирайте в окопах без грілок за них, щоб вони і далі жили своє найкраще життя...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:16 Ответить
+4
Підвищував кваліфікацію - які питання?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:17 Ответить
+3
Втішає одне - Санич знову нівчому не винен💩
показать весь комментарий
19.02.2026 22:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" вони живуть своє найкраще життя" а ви вмирайте в окопах без грілок за них, щоб вони і далі жили своє найкраще життя...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:16 Ответить
Якщо не вони - це будуть солдати нато буряти ...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:19 Ответить
100%. Це щоб бурятам нічого не дісталось. Боротьба на смерть.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:21 Ответить
Наші , як завжди , виграють ! 🤑
показать весь комментарий
19.02.2026 22:22 Ответить
Звісно, краше нанести привентивний удар по бурятах, на всякий випадок, вивезти ресурси.
Краще перебдеть чим недобдеть!
показать весь комментарий
19.02.2026 22:26 Ответить
Один бурят в полтавському тцк вже є! Істомін
показать весь комментарий
19.02.2026 22:27 Ответить
Все таки прорвались, суки...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:29 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 22:35 Ответить
Хоть би пронін, та не вчинив прикрого самогубства, як от портнов або ківа??? На передовій, в районі де «він зводив інженерні споруди», багато його згадують, різними словами Захисники України!!!!
Мабуть, саме через це, він і тікає від ТСК???? Копія, як шурма або міндіч…
показать весь комментарий
20.02.2026 00:43 Ответить
Ну все, вкинув, заданіє ведмедчука виконав, тепер бігом до віконечка каси. Там вже черга, таких як ти
показать весь комментарий
20.02.2026 00:51 Ответить
Ботва ще щось белькоче, до тебе підключили "дуркоШІ"?
показать весь комментарий
20.02.2026 00:54 Ответить
Підвищував кваліфікацію - які питання?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:17 Ответить
І що? Порахуйте скільки наш батько племені перебував за кордоном. І Ленку тягав пошопитись.
В нас демократія і кожен- президент.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:20 Ответить
батько якоїсь племені
показать весь комментарий
19.02.2026 22:24 Ответить
нема шо казати , кожний може бути президентом , і українці зробили свої життя самі , на100%...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:21 Ответить
Коли кацапи прийдуть в Німеччину - ти їм саме це і поясниш !
показать весь комментарий
19.02.2026 22:24 Ответить
...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:29 Ответить
Призначення "пронфініних", "цукєрманів" та "умєрових" гарантує розкрадання бюджету. Особливо небезпечні "проніни", "єрмакі", "труханови". Протягом війни з кацапією кацапів не повинно бути на державних посадах. Зовсім.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:23 Ответить
... кацапів не повинно бути на державних посадах.
як щодо юдеїв? татарів?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:27 Ответить
80% населення України етнічні українці тому 80% всіх державних посад мають займати українці пропорційно до етнічного складу населення. Це і репрезантативна демократія. Все інше облуда.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:45 Ответить
сонце має сходити та заходити...
як щодо складу верховної ради?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:51 Ответить
Достаньо згадати "першу сотню" "слуг" - 76 євреїв, 14 кацапів, 1 негр Бєлєнюк, 1 мегрел Арахамія і всього 8 (вісім) етнічних українців...
показать весь комментарий
19.02.2026 23:05 Ответить
Філіп! - фінансовий розвідник - хтось же втулив його на це хлібне місце
показать весь комментарий
19.02.2026 22:30 Ответить
це онук майора проніна. йому не бабка в гаражі бабки, як нащадку, заховала, а його дід ))
показать весь комментарий
19.02.2026 22:30 Ответить
...співучасник мафії
показать весь комментарий
19.02.2026 22:31 Ответить
Втішає одне - Санич знову нівчому не винен💩
показать весь комментарий
19.02.2026 22:34 Ответить
Має сидіти, а він живе на державні кошти - наші податки.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:42 Ответить
переговорник умєров ,разом із міндічем десь по світі вештається не появляється в Україні "зелені шахраї" потихенько роблять ноги з України ,відчуваючи ,або і знаючи добрий копняк в задницю в кращому випадку.або й сонце в "клітинку" із арматури діаметром 18мм-20мм на де-кілька років...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:46 Ответить
Пронін й поставлений у Фінмон зебілами при владі саме для того, щоби ховати в "довгий ящик" усі їхні корупційні кейси.
Як показала справа "міндічів/галушенок", фінансово-інформаційна складова схем з відмивання й руху коштів через офшори, що є прямою зацікавленістю Фінмону, є серцевиною механізму збагачення казнокрадів й хабарників.
Тож, посада у Проніна - центрова й тому небезпечна, а відтак і змушений він періодично ховатись у далеких мандрівках. Щоби раптово з вікна не випасти.
показать весь комментарий
19.02.2026 23:07 Ответить
це теж кадр з зеленої кадрової лави зєлєнского. Шанси зїбатись у проніна вище середнього.
показать весь комментарий
19.02.2026 23:07 Ответить
Таке враження що ці креативні довбодятли Зеленського нікому не підчиняються! Самі крадуть, самі собі їздять по заграницях в робочий час. Лєпота...
показать весь комментарий
19.02.2026 23:08 Ответить
Наплодили нікому не потрібних установ в пожній зо 3 десятка тратнів які отримують з п їх обслуговує ще сотня робітників приміщення комуналка канцелярські інше так воно ще за державний кошт під час війни преться типа командировку порахуйте у скільки обходиться та важлива істота ? Яка нах нікому не потрібна і якби воно завтра хдохло то втрата не велика а економія добра
показать весь комментарий
19.02.2026 23:18 Ответить
Красавчик,крыша есть - остальные идут нах мелкими шагам
показать весь комментарий
19.02.2026 23:18 Ответить
в Україні , немає Президента, Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв, ухилянтів та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження безкарного царювання.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:21 Ответить
 
 