Руководитель Госфинмона Пронин находился в зарубежных командировках на фоне "Миндичгейта", - СМИ. ВИДЕО
За год на должности председателя Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин более 2 месяцев провел в зарубежных командировках. Среди посещенных стран - Танзания, Мексика и ряд европейских государств. Поездки чиновника странным образом совпадали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами, такими как "Миндичгейт".
Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Странные командировки Пронина
Пронина назначили главой Госфинмониторинга 31 декабря 2024 года. Его деятельность на этой должности началась со сбора информации о бизнесе пятого президента Украины Петра Порошенко, что стало основанием для введения санкций против него. Это сразу вызвало скандал, на фоне которого Пронин уехал в командировку в Париж.
- В первые месяцы работы Пронин дважды посетил Францию и побывал в Люксембурге. В этот же период он пропустил несколько заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады, куда его приглашали народные депутаты.
Коррупционные скандалы, в которых фигурирует Пронин
Интенсивность поездок возросла осенью. Именно в сентябре народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк заявил о возможных нарушениях при строительстве фортификаций в Донецкой области, за которые отвечала Полтавская ОГА, когда ее возглавлял Пронин.
- По словам нардепа, из 372 миллионов гривен, выделенных на оборонные линии, по меньшей мере 200 миллионов могли быть присвоены через схемы с подставными компаниями, завышенными ценами и фиктивными договорами.
Возможные хищения при возведении фортификаций взялись расследовать в НАБУ. 21 октября 2025 года детективы провели обыски у руководства Госфинмониторинга, в частности у первого заместителя Пронина –- Богдана Корольчука. Однако сам Пронин тогда находился в командировке в Париже, отмечает "Бигус".
Расцвет операции НАБУ "Мидас"
Как отмечается, в целом, почти весь октябрь 2025 года Пронин провел в командировках, которые странным образом затягивались.
- Так, в начале месяца он поехал на однодневную встречу в Цюрих, однако командировка у него заняла почти неделю. Из Цюриха глава финразведки вернулся 5 октября, но уже через неделю поехал в следующую командировку в Берн, а оттуда - в Париж, откуда вернулся уже в конце октября.
В ноябре НАБУ обнародовало информацию об операции "Мидас" - масштабных хищениях в энергетике. По данным следствия, средства выводились через разветвленные схемы, а суммы исчислялись сотнями миллионов.
В этой истории Госфинмониторинг должен был бы играть ключевую роль: именно служба может получить информацию о финансовых транзакциях, цепочках переводов и движении средств. Однако, как заявляют в НАБУ, ответы на отдельные запросы поступали с задержкой в месяцы или не поступали вовсе, говорится в материале.
На фоне растущего количества вопросов к работе и роли финразведки в громком коррупционном скандале, Пронин снова уехал в командировку. Так, почти целый месяц чиновник пробыл в Танзании и Мексике. В целом, в течение года глава финансовой разведки провел в зарубежных поездках более 70 дней, без учета отпусков и больничных.
солдати натобуряти ...
Краще перебдеть чим недобдеть!
Мабуть, саме через це, він і тікає від ТСК???? Копія, як шурма або міндіч…
В нас демократія і кожен- президент.
як щодо юдеїв? татарів?
як щодо складу верховної ради?
Як показала справа "міндічів/галушенок", фінансово-інформаційна складова схем з відмивання й руху коштів через офшори, що є прямою зацікавленістю Фінмону, є серцевиною механізму збагачення казнокрадів й хабарників.
Тож, посада у Проніна - центрова й тому небезпечна, а відтак і змушений він періодично ховатись у далеких мандрівках. Щоби раптово з вікна не випасти.