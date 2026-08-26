Міндіч знову подав до суду на нардепа Железняка: йдеться про відшкодування моральної шкоди

Фігурант справи "Мідас", олігарх Тімур Міндіч подав позов на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.

Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Железняка, це вже третій позов від Міндіча.

"Про відшкодування йому моральної шкоди….до додачу про захист його честі, гідності, та ділової репутації) Ще ухвали немає - тож без деталей поки що)



Але напевно наївно думають, що так можна якось перешкоджати моїй депутатській діяльності чи свободі слова в Україні) Не дарма він друг Президента) Але взагалі талановиті люди серед оточення влади….і викуп своїх організовують, і банком керують, і навіть час на три позови знайшли) І все це на "удальонці" з Ізраїлю)", - зазначив парламентар.

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Що передувало?

У березні 2026 року повідомлялось, що олігарх Зеленського Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, подав до суду на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.

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