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Міндіч знову подав до суду на нардепа Железняка: йдеться про відшкодування моральної шкоди
Фігурант справи "Мідас", олігарх Тімур Міндіч подав позов на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.
Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Железняка, це вже третій позов від Міндіча.
"Про відшкодування йому моральної шкоди….до додачу про захист його честі, гідності, та ділової репутації) Ще ухвали немає - тож без деталей поки що)
Але напевно наївно думають, що так можна якось перешкоджати моїй депутатській діяльності чи свободі слова в Україні) Не дарма він друг Президента) Але взагалі талановиті люди серед оточення влади….і викуп своїх організовують, і банком керують, і навіть час на три позови знайшли) І все це на "удальонці" з Ізраїлю)", - зазначив парламентар.
Що передувало?
- У березні 2026 року повідомлялось, що олігарх Зеленського Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, подав до суду на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.
Топ коментарі
+15 Alex K #531926
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+14 Вадим Ва
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+9 Mart
показати весь коментар26.08.2026 09:19 Відповісти Посилання
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