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Новини Міндічгейт
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Міндіч знову подав до суду на нардепа Железняка: йдеться про відшкодування моральної шкоди

Міндіч знову подав на Железняка до суду: подробиці

Фігурант справи "Мідас", олігарх Тімур Міндіч подав позов на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.

Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Железняка, це вже третій позов від Міндіча.

"Про відшкодування йому моральної шкоди….до додачу про захист його честі, гідності, та ділової репутації) Ще ухвали немає - тож без деталей поки що)

Але напевно наївно думають, що так можна якось перешкоджати моїй депутатській діяльності чи свободі слова в Україні) Не дарма він друг Президента) Але взагалі талановиті люди серед оточення влади….і викуп своїх організовують, і банком керують, і навіть час на три позови знайшли) І все це на "удальонці" з Ізраїлю)", - зазначив парламентар.

Міндіч знову подав на Железняка до суду: подробиці

Читайте: За фігурантів "Міндічгейту" внесли застав на понад пів мільярда грн: їх вистачило б на 25 тис. FPV-дронів , - ЗМІ

Що передувало?

  • У березні 2026 року повідомлялось, що олігарх Зеленського Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, подав до суду на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.

Читайте: Зеленський після дзвінка Міндіча наказав Мудрій "витягувати" Галущенка із СІЗО, - Железняк

Автор: 

позов (392) Железняк Ярослав (729) Міндіч Тімур (325)
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Топ коментарі
+15
Дніщу зеленому немає дніща 😱
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26.08.2026 09:09 Відповісти
+14
Є така посада-друг президента називається-якому все можна і якому за це нічого не буде-цікаво в скільки ще євреїв є в друзяказ які вже запасі паспорти Ізраїлю вже мають для побєгу ні історичну подіну?-он вже навіть і рабин євреїв підписується за кодло друзяк
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26.08.2026 09:11 Відповісти
+9
Думаєте для чого зе ввів подвійне громадянство? - Щоб натирити і з"їб*тись!
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26.08.2026 09:19 Відповісти

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