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Новости Миндичгейт
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Миндич снова подал в суд на народного депутата Железняка: речь идет о возмещении морального вреда

Миндич снова подал на Железняка в суд: подробности

Фигурант дела "Мидас", олигарх Тимур Миндич, подал иск на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

Об этом парламентарий сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам Железняка, это уже третий иск от Миндича.

"О возмещении ему морального вреда… в дополнение к защите его чести, достоинства и деловой репутации) Пока нет решения суда — поэтому подробностей пока нет)

Но, наверное, наивно думают, что так можно как-то препятствовать моей депутатской деятельности или свободе слова в Украине) Не зря он друг Президента) Но вообще талантливые люди в окружении власти… и выкуп своих организуют, и банком управляют, и даже время на три иска нашли) И все это удаленно из Израиля)", — отметил парламентарий.

Миндич снова подал на Железняка в суд: подробности

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

иск (651) Железняк Ярослав (653) Миндич Тимур (310)
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Топ комментарии
+15
Дніщу зеленому немає дніща 😱
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26.08.2026 09:09 Ответить
+14
Є така посада-друг президента називається-якому все можна і якому за це нічого не буде-цікаво в скільки ще євреїв є в друзяказ які вже запасі паспорти Ізраїлю вже мають для побєгу ні історичну подіну?-он вже навіть і рабин євреїв підписується за кодло друзяк
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26.08.2026 09:11 Ответить
+9
Думаєте для чого зе ввів подвійне громадянство? - Щоб натирити і з"їб*тись!
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26.08.2026 09:19 Ответить

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