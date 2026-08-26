Миндич снова подал в суд на народного депутата Железняка: речь идет о возмещении морального вреда

Фигурант дела "Мидас", олигарх Тимур Миндич, подал иск на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

Об этом парламентарий сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Железняка, это уже третий иск от Миндича.

"О возмещении ему морального вреда… в дополнение к защите его чести, достоинства и деловой репутации) Пока нет решения суда — поэтому подробностей пока нет)



Но, наверное, наивно думают, что так можно как-то препятствовать моей депутатской деятельности или свободе слова в Украине) Не зря он друг Президента) Но вообще талантливые люди в окружении власти… и выкуп своих организуют, и банком управляют, и даже время на три иска нашли) И все это удаленно из Израиля)", — отметил парламентарий.

Читайте: За фигурантов "Миндичгейта" внесли залог на сумму более полумиллиарда гривен: их хватило бы на 25 тыс. FPV-дронов, - СМИ

Что этому предшествовало?

В марте 2026 года сообщалось, что олигарх Зеленского Тимур Миндич, подозреваемый в коррупции, подал в суд на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

Читайте: Зеленский после звонка Миндича приказал Мудрой "вытаскивать" Галущенко из СИЗО, - Железняк