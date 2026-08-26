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Миндич снова подал в суд на народного депутата Железняка: речь идет о возмещении морального вреда
Фигурант дела "Мидас", олигарх Тимур Миндич, подал иск на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.
Об этом парламентарий сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Железняка, это уже третий иск от Миндича.
"О возмещении ему морального вреда… в дополнение к защите его чести, достоинства и деловой репутации) Пока нет решения суда — поэтому подробностей пока нет)
Но, наверное, наивно думают, что так можно как-то препятствовать моей депутатской деятельности или свободе слова в Украине) Не зря он друг Президента) Но вообще талантливые люди в окружении власти… и выкуп своих организуют, и банком управляют, и даже время на три иска нашли) И все это удаленно из Израиля)", — отметил парламентарий.
Что этому предшествовало?
- В марте 2026 года сообщалось, что олигарх Зеленского Тимур Миндич, подозреваемый в коррупции, подал в суд на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.
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+15 Alex K #531926
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