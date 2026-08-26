Год расследований Bihus.Info о "Миндичгейте": как окружение Ермака, Чернышова и Миндича скрывало состояние во время войны

Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info обнародовали обобщающий материал по итогам года расследований, связанных с масштабным коррупционным скандалом "Мидас" (Миндичгейт). Материалы о строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине помогли правоохранительным органам разоблачить преступную группировку с участием бывших чиновников, народных депутатов и бизнес-партнеров президентского окружения, а также раскрыли схемы вывода имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Чернышов, Миндич и коттеджный поселок "Династия"

Расследование Bihus.Info еще в июле 2024 года впервые зафиксировало строительство элитного поместья площадью 8 га на берегу под Киевом.

Журналисты напомнили, что летом 2025 года НАБУ вручило первое подозрение тогдашнему вице-премьеру Алексею Чернышову — за взятку в виде скидок на квартиры. Именно это дело, по словам авторов расследования, дало фамилии, которые впоследствии помогли связать Чернышова с масштабным строительством коттеджного городка "Династия" под Киевом. Осенью 2025 года у Чернышова провели обыски, а вскоре НАБУ и САП объявили о раскрытии операции "Мидас" — масштабной коррупционной схемы в энергетике, которую следствие связывает с бизнесменом Тимуром Миндичем. Позже антикоррупционные органы обнародовали записи разговоров фигурантов, из которых, в частности, стало известно о вложении коррупционных средств именно в строительство "Династии".

В расшифровках материалов дела также фигурируют упоминания об экс-главе Офиса Президента Андрее Ермаке.

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Песок с кладбища и уголовные дела мэра Украинки

Отдельный эпизод расследования посвящен мэру города Украинка Александру Туренко. Журналисты напомнили давнюю историю 2022 года о незаконной добыче песка на территории кладбища — техника, которую тогда зафиксировали правоохранители, по внешним признакам принадлежала именно Туренко.

Хотя тогда дело не имело последствий, в июне этого года мэру все же сообщили о подозрении — правда, по другому эпизоду: завладение землей через подставных лиц и растрата бюджетных средств. Журналисты также напомнили об истории с однолично утвержденным Туренко генеральным планом города, который годами не мог набрать голосов депутатов из-за неучтенных замечаний общественности и Минприроды. После публикации расследования полиция возбудила дело о возможном злоупотреблении служебным положением мэра в связи с этим решением.

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Глава Финмониторинга Пронин и зарубежные командировки

Журналисты также обратили внимание на работу главы Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина, возглавляющего ведомство с декабря 2024 года.

Пронин не появлялся на заседаниях парламентской ВСК по расследованию дела "Мидас", ссылаясь на больничные, после чего отправлялся в зарубежные командировки. В частности, речь идет о поездке в Танзанию на заседание Эгмонтской группы, которое официально длилось четыре дня, тогда как командировка Пронина — 11. По подсчетам журналистов, за год на должности глава Финмониторинга провел в зарубежных командировках более 70 дней без учета отпусков и больничных.

Топ-менеджер "Энергоатома" и коттедж под Киевом

Еще один эпизод касается Тараса Ткача, который долгое время возглавлял одно из ключевых направлений работы в "Энергоатоме", а до июня этого года был генеральным директором Ривненской АЭС.

Согласно официальной декларации, в собственности Ткача — старая квартира, автомобиль и земельный участок. Впрочем, по данным журналистов, семья топ-менеджера также приобрела пентхаус в столичной новостройке, коллекцию автомобилей и построила особняк в элитном коттеджном поселке под Киевом — стоимостью, по оценкам издания, в сотни тысяч долларов, хотя в декларациях эти суммы не отражены так, как должно быть с учетом реальных цен на недвижимость в этом районе.

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Сергей Шефир: активы и развод накануне подозрений

Журналисты также рассказали о Сергее Шефире — давнем товарище, бизнес-партнере и бывшем первом помощнике президента Владимира Зеленского.

По данным расследования, семья Шефира владеет недвижимостью в Киеве, коммерческими помещениями и объектами за рубежом, в частности в Праге. В материалах операции "Мидас", по словам журналистов, упоминается и сам Шефир в контексте финансовых договоренностей с другими фигурантами.

После того как в конце декабря 2025 года НАБУ провело обыски у народного депутата Юрия Киселя, уже 6 января 2026 года Сергей Шефир и его жена Лариса заключили договор о разделе имущества. Согласно ему, большая часть роскошных активов (квартира в Chicago Central House, участки в Riviera Village, недвижимость в Чехии) перешла в собственность супруги, что может быть попыткой защитить имущество от потенциальных арестов.

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Убежище активов бизнесмена Игоря Хмелева в Карпатах

Отдельно журналисты рассказали о бизнесмене Игоре Хмелеве — давнем партнере Миндича, связанном, по данным издания, с компанией Fire Point, производителем дальнобойных дронов и ракет.

По результатам расследования, связанная с Хмелевым компания за несколько лет оформила около 9 гектаров земли в селе Яблоница возле Буковеля, где работают отель, ресторан и глэмпинг, а также строится новый курортный комплекс. Журналисты отметили, что утром 10 ноября, когда НАБУ проводило обыски у Миндича, сам бизнесмен успел выехать из страны за несколько часов до прихода детективов — в тот же день страну покинул и Хмелев. В последующие недели, по данным издания, Хмелев вышел из почти всех структур, совладельцем которых был, переоформив активы на третьих лиц.

Спасение домов в Козине благодаря аресту

В конце Bihus.Info рассказали об истории, которую назвали примером положительного результата расследования.

Речь идет о коттеджном городке в Козине, где часть домов, по данным следствия, была оформлена на компанию "Лесной квартал" — её соучредители Лилия Лысенко и Геннадий Опальчук получили подозрения по делу "Династии", поскольку именно через них, по версии следствия, осуществлялось финансирование строительства особняков для Чернышова, Миндича и Ермака на сумму свыше 50 млн грн. Суд арестовал имущество и корпоративные права фигурантов в этой компании, однако сами дома долгое время оставались неарестованными и, по словам журналистов, даже предлагались к продаже.

После публикации расследования суд наложил арест и на дома "Лесного квартала" пропорционально долям Лысенко и Опальчука в компании.

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