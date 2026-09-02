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Новини Операція Форест Гамп
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Операція "Форест Гамп": ВАКС призначив голові "Сенс Банку" Ступаку заставу 15 млн грн, але не взяв під варту

Ступак
Фото: Суспільне

У середу, 2 вересня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові правління державного "Сенс Банку" Олексію Ступаку – фігуранту операції НАБУ і САП "Форест Гамп".

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ. 

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Рішення суду

Суд визначив запобіжний захід у вигляді застави 15 мільйонів гривень та поклав низку процесуальних обовʼязків:

  • не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ;
  • обмежити спілкування з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, службовцями з фінансового моніторингу, службовими особами НБУ, головою та членами наглядової ради та членами правління "Сенс Банку" та його керівними особами та іншими підозрюваними у справ;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати закордонні паспорти та утриматися від відвідування приміщень банку.

Крім того, суд зобовʼязав Ступака носити електронний браслет.

Аргументи прокурорів та захисту

Під час судового засідання прокурори зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення в умовах воєнного стану Олексій Ступак щонайменше 30 разів виїжджав за кордон, не має в Україні міцних соціальних зв’язків (зокрема дітей) і може переховуватися від слідства.

Адвокати Ступака у відповідь запевнили, що всі його закордонні поїздки мали виключно робочий характер.

Прокуратура додатково вказала, що Олексій Ступак домовлявся про зустрічі "поза Києвом", на що захист зазначив, що той призначав їх у лікарні, де проходив лікування.

Спроба взяття на поруки

До засідання також долучився військовослужбовець, який повідомив, що знає Ступака 15 років, і висловив бажання взяти його на поруки. Утім, прокурор заперечив проти цього клопотання, зазначивши, що даних про особу потенційного поручителя недостатньо.

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Сенс Банк у справі Форест Гамп

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
  • 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

  • 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.

    Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.

Читайте також: Мудра ініціювала погодження Гладишенка у наглядову раду "Сенс Банку" з НБУ: Мінфін та міжнародні партнери були проти

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1669) запобіжний захід (722) Сенс Банк (44) Ступак Олексій (1)
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