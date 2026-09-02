Операція "Форест Гамп": ВАКС призначив голові "Сенс Банку" Ступаку заставу 15 млн грн, але не взяв під варту

Фото: Суспільне

У середу, 2 вересня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові правління державного "Сенс Банку" Олексію Ступаку – фігуранту операції НАБУ і САП "Форест Гамп".

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення суду

Суд визначив запобіжний захід у вигляді застави 15 мільйонів гривень та поклав низку процесуальних обовʼязків:

не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ;

обмежити спілкування з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, службовцями з фінансового моніторингу, службовими особами НБУ, головою та членами наглядової ради та членами правління "Сенс Банку" та його керівними особами та іншими підозрюваними у справ;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати закордонні паспорти та утриматися від відвідування приміщень банку.

Крім того, суд зобовʼязав Ступака носити електронний браслет.

Аргументи прокурорів та захисту

Під час судового засідання прокурори зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення в умовах воєнного стану Олексій Ступак щонайменше 30 разів виїжджав за кордон, не має в Україні міцних соціальних зв’язків (зокрема дітей) і може переховуватися від слідства.

Адвокати Ступака у відповідь запевнили, що всі його закордонні поїздки мали виключно робочий характер.

Прокуратура додатково вказала, що Олексій Ступак домовлявся про зустрічі "поза Києвом", на що захист зазначив, що той призначав їх у лікарні, де проходив лікування.

Спроба взяття на поруки

До засідання також долучився військовослужбовець, який повідомив, що знає Ступака 15 років, і висловив бажання взяти його на поруки. Утім, прокурор заперечив проти цього клопотання, зазначивши, що даних про особу потенційного поручителя недостатньо.

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