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Новини Справа екснардепа Микитася Операція Форест Гамп
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Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін

Справа Микитася: стало відомо, чи змінили запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення щодо запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю, який фігурує у розслідуванні НАБУ "Форест Гамп". 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що вирішив суд?

Так, суд розглянув скарги захисту та САП і ухвалив рішення:

"Скарги залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін".

Як відомо, Микитасю раніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

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Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1665) Микитась Максим (166)
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