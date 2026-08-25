Мудра про Микитася: Ця людина була мені близькою і весь час мене записувала
Ексзаступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що колишній нардеп Максим Микитась і був тією людиною, що записувала з нею розмови, які згодом оприлюднили НАБУ та САП.
Про це вона заявила під час судового засідання з обрання запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Із 237 розмов, покладених в цю справу, 232 записано через мікрофон однієї людини. Не мій. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Тепер подивіться, що мені інкримінують. Не документ, який я підписала, не рішення, яке я ухвалила, не гроші, які взяла, не зустріч, яку я провела.
Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Ця людина говорила, я була поруч і слухала. Він говорив, я слухала, а він записував", - зазначила Мудра.
Також вона нагадала, що Микитась має кілька справ у НАБУ та ці роки провів на свободі.
"Три дні тому прокурор просив для цієї людини 200 млн грн застави, суд визначив 30 млн. Мені з першою підозрою в житті - 150 млн грн. Я не прошу суду бути суворішим до когось. Я прошу застосувати ті самі стандарти до мене і пропорційність", - додала вона.
Мудра також прокоментувала інформацію про $4 млн від Микитася.
"Я ніколи не отримувала від Микитася 4 млн доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій інші формі. У матеріалах немає готівки, банківського переказу на мій рахунок, немає розписки, жодного свідчення про факт передачі цих коштів. Є лише слова іншої особи, можливо його власний намір, можливо власне бажання. Можливо слідство запитає його, що він мав на увазі під цими 4 млн доларами від "Укрбуду", як він сказав", - зазначила вона.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
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