Мудра про Микитася: Ця людина була мені близькою і весь час мене записувала

Ексзаступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що колишній нардеп Максим Микитась і був тією людиною, що записувала з нею розмови, які згодом оприлюднили НАБУ та САП.

Про це вона заявила під час судового засідання з обрання запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Із 237 розмов, покладених в цю справу, 232 записано через мікрофон однієї людини. Не мій. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Тепер подивіться, що мені інкримінують. Не документ, який я підписала, не рішення, яке я ухвалила, не гроші, які взяла, не зустріч, яку я провела.

Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Ця людина говорила, я була поруч і слухала. Він говорив, я слухала, а він записував", - зазначила Мудра.

Також вона нагадала, що Микитась має кілька справ у НАБУ та ці роки провів на свободі.

Читайте: У розпорядженні Мудрої може бути активів на понад 250 млн грн, тому застава в 150 млн грн обґрунтована, - прокурор САП

"Три дні тому прокурор просив для цієї людини 200 млн грн застави, суд визначив 30 млн. Мені з першою підозрою в житті - 150 млн грн. Я не прошу суду бути суворішим до когось. Я прошу застосувати ті самі стандарти до мене і пропорційність", - додала вона.

Мудра також прокоментувала інформацію про $4 млн від Микитася.

"Я ніколи не отримувала від Микитася 4 млн доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій інші формі. У матеріалах немає готівки, банківського переказу на мій рахунок, немає розписки, жодного свідчення про факт передачі цих коштів. Є лише слова іншої особи, можливо його власний намір, можливо власне бажання. Можливо слідство запитає його, що він мав на увазі під цими 4 млн доларами від "Укрбуду", як він сказав", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фігуранти справи "Форест Гамп" Мудра та Микитась обговорювали знищення доказів та заходи конспірації перед обшуками НАБУ

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

Читайте: Буданов про справу Мудрої: "Давайте дочекаємося, що скаже суд"