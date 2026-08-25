Мудра о Микитасе: Этот человек был мне близок и все время меня записывал

Бывшая заместительница главы Офиса Президента Ирина Мудра заявила, что бывший народный депутат Максим Микитась и был тем человеком, который записывал ее разговоры, которые впоследствии обнародовали НАБУ и САП.

Об этом она заявила во время судебного заседания по избранию меры пресечения, передает Цензор.НЕТ.

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"Из 237 разговоров, приложенных к этому делу, 232 записаны через микрофон одного человека. Не мой. Этот человек был мне близок, я ему доверяла, и все время, когда он разговаривал со мной, он меня записывал. Теперь посмотрите, в чем меня обвиняют. Не документ, который я подписала, не решение, которое я приняла, не деньги, которые взяла, не встречу, которую я провела.

Мне вменяют в вину то, что человек меня записывал. Этот человек говорил, я была рядом и слушала. Он говорил, я слушала, а он записывал", — отметила Мудра.

Также она напомнила, что у Микитася есть несколько дел в НАБУ и что он все эти годы провел на свободе.

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"Три дня назад прокурор просил для этого человека залог в 200 млн грн, суд определил 30 млн. Мне с первым подозрением в жизни — 150 млн грн. Я не прошу суд быть более строгим к кому-то. Я прошу применить те же стандарты ко мне и принцип пропорциональности", — добавила она.

Мудра также прокомментировала информацию о 4 млн долларов от Микитася.

"Я никогда не получала от Микитася 4 млн долларов. Ни наличными, ни на банковский счет, ни в какой-либо другой форме. В материалах дела нет ни наличных, ни банковского перевода на мой счет, нет расписки, ни одного свидетельства о факте передачи этих средств. Есть только слова другого человека, возможно, его собственное намерение, возможно, собственное желание. Возможно, следствие спросит его, что он имел в виду под этими 4 млн долларов от "Укрбуда", как он сказал", — отметила она.

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Операция "Форрест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладышенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

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