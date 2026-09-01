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Новости Дело экс-нардепа Микитася Операция Форест Гамп
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Апелляционная инстанция ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений

Дело Микитася: стало известно, изменили ли меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла решение о мере пресечения в отношении экс-депутата Максима Микитася, фигурирующего в расследовании НАБУ "Форест Гамп". 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что решил суд?

Так, суд рассмотрел жалобы защиты и САП и вынес решение:

"Жалобы оставить без удовлетворения. Постановление следственного судьи ВАКС - без изменений".

Как известно, Микитасю ранее избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

Читайте: Следствие не сотрудничало с Микитасем для получения записей разговоров Мудрой, это невозможно, - САП

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1496) Микитась Максим (170)
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