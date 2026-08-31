Следствие не сотрудничало с Микитасем для получения записей разговоров Мудрой, это невозможно, — САП
Следствие не сотрудничало с экс-депутатом Максимом Микитасем, когда получало записи разговора экс-заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой в рамках операции "Форест Гамп".
Об этом руководитель САП Александр Клименко заявил в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы", сообщает Цензор.НЕТ.
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Опровержение версии о сотрудничестве с Микитасем
На вопрос о версии фигурантки дела Мудрой, которая утверждала, что именно Микитась записывал ее разговоры, тем самым согласившись на сотрудничество с антикоррупционными органами, Клименко ответил, что следователи не привлекали экс-депутата к такой работе.
"Формы и методы своей работы мы не можем разглашать, потому что они составляют государственную тайну. Но, если исходить из закона, то невозможно сотрудничество с человеком, который является организатором преступной группы и совершает тяжкие и особо тяжкие преступления. Это в принципе невозможно. Поэтому это лишь версия стороны защиты", — сказал руководитель САП.
О расследовании
По словам главы САП, расследование под прикрытием длилось более года и продолжается до сих пор. Клименко говорит, что материалов дела значительно больше, чем тех, которые уже обнародовали.
"Будет достаточно доказательств — будут привлечены к ответственности и другие лица. Проверяются действия других сотрудников Офиса президента, сотрудников банковского учреждения, сотрудников Минюста — если говорить об эпизодах, касающихся рейдерства", — заявил Клименко.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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А Буданов саме цій комісії Безуглої допоміг закрити справу по ВАГНЕРГЕЙТУ , підробвивши документи заднім числом . Отримав ГЕНЕРАЛА від вови з Єрмаком. - це все у розповідях Червінського .