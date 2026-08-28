Операция "Фемида": сообщили о подозрении в рейдерстве и отмывании средств бизнесмену и экс-депутату Астиону, - НАБУ
НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, специализировавшейся на рейдерских захватах, махинациях с имуществом и отмывании преступных активов. Речь идет о влиятельном бизнесмене — бывшем депутате Днепропетровского областного совета VII созыва.
Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Рейдерский захват двух предприятий
Как отмечается, руководители преступной организации (действующий и бывший народные депутаты Украины) вовлекли подозреваемого в противоправную деятельность, чтобы воспользоваться его неформальными связями и влиянием в судебной сфере. Он, в частности, обеспечивал принятие судьями хозяйственных судов решений в пользу компаний или лиц, связанных с преступной организацией.
В частности, при участии подозреваемого произошел рейдерский захват двух предприятий с активами на сумму 248 млн грн.
Кроме того, бизнесмен способствовал легализации средств, полученных преступным путем, для их последующего внесения в качестве залога за одного из участников другой преступной организации (дело "Мидас").
Квалификация: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Что предшествовало
Напомним, что ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида". Среди них фигурировал Василий Астион — бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
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