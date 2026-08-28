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Новости Операция Форест Гамп
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Операция "Фемида": сообщили о подозрении в рейдерстве и отмывании средств бизнесмену и экс-депутату Астиону, - НАБУ

НАБУ объявило о подозрении Астиону

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, специализировавшейся на рейдерских захватах, махинациях с имуществом и отмывании преступных активов. Речь идет о влиятельном бизнесмене — бывшем депутате Днепропетровского областного совета VII созыва.

Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Рейдерский захват двух предприятий

Как отмечается, руководители преступной организации (действующий и бывший народные депутаты Украины) вовлекли подозреваемого в противоправную деятельность, чтобы воспользоваться его неформальными связями и влиянием в судебной сфере. Он, в частности, обеспечивал принятие судьями хозяйственных судов решений в пользу компаний или лиц, связанных с преступной организацией.

В частности, при участии подозреваемого произошел рейдерский захват двух предприятий с активами на сумму 248 млн грн.

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Кроме того, бизнесмен способствовал легализации средств, полученных преступным путем, для их последующего внесения в качестве залога за одного из участников другой преступной организации (дело "Мидас").

Квалификация: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида". Среди них фигурировал Василий Астион — бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета.

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

Автор: 

НАБУ (4996) рейдерство (917)
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Топ комментарии
+7
Всі ці мідаси, династії та інше не існували і не діяли, якби не один зелений дах.
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28.08.2026 20:35 Ответить
+6
Знову хабатніки,73 відсотка,що ви накоїли у 2019?
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28.08.2026 20:39 Ответить
+3
Ну. І де бажаючі покидатися свинками?
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28.08.2026 20:43 Ответить

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