Операция "Фемида": сообщили о подозрении в рейдерстве и отмывании средств бизнесмену и экс-депутату Астиону, - НАБУ

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, специализировавшейся на рейдерских захватах, махинациях с имуществом и отмывании преступных активов. Речь идет о влиятельном бизнесмене — бывшем депутате Днепропетровского областного совета VII созыва.

Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Рейдерский захват двух предприятий

Как отмечается, руководители преступной организации (действующий и бывший народные депутаты Украины) вовлекли подозреваемого в противоправную деятельность, чтобы воспользоваться его неформальными связями и влиянием в судебной сфере. Он, в частности, обеспечивал принятие судьями хозяйственных судов решений в пользу компаний или лиц, связанных с преступной организацией.

В частности, при участии подозреваемого произошел рейдерский захват двух предприятий с активами на сумму 248 млн грн.

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Кроме того, бизнесмен способствовал легализации средств, полученных преступным путем, для их последующего внесения в качестве залога за одного из участников другой преступной организации (дело "Мидас").

Квалификация: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида". Среди них фигурировал Василий Астион — бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета.

Операция "Форест Гамп"