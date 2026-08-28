Операція "Феміда": оголошено підозру в рейдерстві й відмиванні коштів бізнесмену та ексдепутату Астіону, - НАБУ
НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, махінаціях з майном та відмиванні злочинних активів. Йдеться про впливового бізнесмена - колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання.
Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Рейдерське захоплення двох підприємств
Як зазначається, керівники злочинної організації (чинний та колишній народні депутати України) залучили підозрюваного до протиправної діяльності, щоб скористатися його неформальними зв’язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов’язаних із злочинною організацією.
Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на 248 млн грн.
Крім того, бізнесмен сприяв легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, для їхнього подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас").
Кваліфікація: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
Що передувало
Нагадаємо, що раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда". Серед них фігурував Василь Астіон - бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" - друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
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