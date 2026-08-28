Операція "Феміда": оголошено підозру в рейдерстві й відмиванні коштів бізнесмену та ексдепутату Астіону, - НАБУ

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, махінаціях з майном та відмиванні злочинних активів. Йдеться про впливового бізнесмена - колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Рейдерське захоплення двох підприємств

Як зазначається, керівники злочинної організації (чинний та колишній народні депутати України) залучили підозрюваного до протиправної діяльності, щоб скористатися його неформальними зв’язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов’язаних із злочинною організацією.

Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на 248 млн грн.

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Крім того, бізнесмен сприяв легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, для їхнього подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас").

Кваліфікація: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда". Серед них фігурував Василь Астіон - бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради.

Операція "Форест Гамп"