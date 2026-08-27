Операція "Феміда": у двох суддів Верховного Суду провели обшуки

19 серпня в рамках операції "Феміда" провели обшуки у двох суддів Верховного Суду.

Про це повідомили у фундації DEJURE із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Про кого йдеться?

"Ймовірно це голова Касаційного адміністративного суду ВС Ігор Дашутін та голова голова Касаційного господарського суду ВС Лариса Рогач", - зазначили там.

Раніше у НАБУ та САП повідомили, що викрили злочинну організацію, учасники якої захоплювали підприємства та нерухомість на сотні мільйонів гривень. Зокрема фігуранти підкуповували суддів, щоб отримати "потрібні" рішення.

Інформацію також підтвердив нардеп Железняк:

"І наші джерела говорять, що 19-го серпня у елітному котеджному містечку "Коник" було о 6:00 ранку дуже неспокійно".

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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